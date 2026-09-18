W skrócie Pogoda w ostatnich dniach stała się łagodniejsza, z większą ilością słońca i stabilniejszymi temperaturami w okolicach 20 stopni.

W sobotę przewidywana jest pogoda sprzyjająca spędzaniu czasu na zewnątrz, natomiast od niedzieli nastąpi pogorszenie warunków z burzami, silnym wiatrem i spadkiem temperatur.

Od poniedziałku do końca tygodnia czeka nas znaczne ochłodzenie. Do tego dojdą nieustające deszcze w wielu miejscach.

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"Najbliższy weekend będzie stosunkowo pogodny, zwłaszcza w centrum i na południu kraju" - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warunki zaczną się pogarszać niedzielę, choć nawet wtedy miejscami będzie jeszcze około 25 stopni Celsjusza.

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Ostatnie spokojniejsze dni. Zdecydowana zmiana w niedzielę

Najlepiej z nadchodzących dni prezentuje się sobota. Pierwsza połowa weekendu będzie pogodna, szczególnie w centrum i na południu Polski. Rano miejscami trzeba będzie jednak jeszcze uważać na możliwe mgły.

Więcej chmur napłynie w drugiej połowie dnia nad zachodnią część kraju i tam miejscami może słabo popadać. W pozostałych miejscach będzie przeważnie słonecznie lub z minimalnym zachmurzeniem.

Łagodna i spokojna aura pozwoli cieszyć się dość przyjemnymi temperaturami od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu synoptycy spodziewają się do 24 st. C. Temperatury odczuwalnej nie obniży wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, choć ma północy zanotujemy mocniejsze porywy na poziomie 60 km/h.

W weekend będzie ciepło, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam w niedzielę może być do 25 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Następnego dnia zarysują się pierwsze niezbyt korzystne zmiany w pogodzie, które potem jeszcze się pogłębią. W niedzielę słonecznie będzie jeszcze na południowym wschodzie, jednak w pozostałych częściach kraju zacznie się chmurzyć.

Wrócą przelotne opady deszczu, zaś na północy pojawią się burze, podczas których suma opadów może dochodzić do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego dojdą wichury, które na północy osiągną nawet 80 km/h.

W niedzielę pojawią się burze z ulewami i silnym wiatrem. Następne dni też będą deszczowe WXCharts materiał zewnętrzny

Mimo pogarszających się warunków wciąż będzie ciepło: od 17-18 st. C na Wybrzeżu i na Pomorzu, około 21 w centrum do 25 stopni Celsjusza w rejonie Podkarpacia. Na pewien czas tak ich wartości już nie zanotujemy, ponieważ w przyszłym tygodniu trzeba będzie wyjąć z szafy cieplejsze i nieprzemakalne ubrania.

Pogoda podyktowana przez jesień. Więcej deszczu i chłodu

"Od poniedziałku prognozowane jest wyraźne ochłodzenie. W wielu regionach temperatura maksymalna będzie wynosić około 14-18 st. C, a w rejonach górskich jeszcze mniej" - prognozuje IMGW.

Ochłodzenie będzie mocno odczuwalne od poniedziałku do piątku - wynika z prognoz IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Wyraźnie ochłodzenie utrzyma się przez większość przyszłego tygodnia. Temperatury będą znacznie niższe niż obecnie i możliwe nawet, że na wschodzie w ciągu dnia nie przekroczą miejscami 12 stopni Celsjusza.

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Taka sytuacja utrzyma się do przyszłego weekendu. Dopiero wówczas znowu się ociepli do 22-24 stopni.

Od poniedziałku do piątku czeka nas nie tylko chłodniejszy, ale też deszczowy okres. Ulewy, które zaczną się w niedzielę, potrwają przez pięć kolejnych dni.

Od niedzieli w zdecydowanej większości Polski zrobi się deszczowo. Opady powinny zaniknąć do przyszłego weekendu IMGW materiał zewnętrzny

Najmocniej popada w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, zaś z czasem te zjawiska osłabną, żeby w przyszły weekend zaniknąć całkowicie.



