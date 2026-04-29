W skrócie GIS wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące liścia melisy Kawon, 50 g, po wykryciu bakterii Salmonella w jednej z pięciu próbek.

Zgłoszono wycofanie trzech partii produktu: 169.2026, 117.2026 i 257.2026, pochodzących z tego samego surowca.

Zaleca się nie spożywać produktu z tych partii oraz skontaktować się z lekarzem w przypadku objawów zatrucia, takich jak biegunka, bóle brzucha, gorączka, nudności, wymioty i osłabienie.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie publiczne dotyczące produktu zielarskiego "Liść melisy, Kawon, 50 g", producent: Zakład Zielarski "KAWON-HURT" Nowak Sp. J, adres producenta: Krajewice 119, 63-800 Gostyń.

GIS ostrzega przed melisą. Szczegóły niebezpiecznego produktu

Jak poinformowano w komunikacie, w wyniku urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto obecność Salmonella spp. w jednej z pięciu przebadanych próbek.

Eksperci ocenili, że wskazane partie produktu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Wycofaniu ze sprzedaży podlegają trzy partie produktu:

Numer partii: 169.2026, data minimalnej trwałości: 28.02.2028

Numer partii: 117.2026, data minimalnej trwałości: 28.02.2028

Numer partii: 257.2026, data minimalnej trwałości: 31.03.2028

Producent po otrzymaniu informacji o wykryciu bakterii natychmiast zdecydował o wycofaniu nie tylko partii, w której stwierdzono zanieczyszczenie, ale także dwóch dodatkowych partii powstałych z tego samego surowca.

Sprawę nadzorują organy urzędowej kontroli żywności, które prowadzą dalsze postępowanie wyjaśniające.

Salmonella w melisie. Jakie są objawy zatrucia?

Obecność bakterii Salmonella może prowadzić do zatrucia pokarmowego. Zagrożenie dotyczy nie tylko bezpośredniego spożycia produktu, ale również sytuacji, gdy bakterie zostaną przeniesione na inne powierzchnie, np. dłonie, naczynia lub blaty kuchenne podczas kontaktu z opakowaniem lub zawartością.

Do typowych objawów zakażenia należą:

biegunka,

bóle brzucha,

gorączka,

nudności i wymioty,

osłabienie.

GIS zaleca, aby nie spożywać produktu z partii objętych komunikatem. Jeśli produkt został już kupiony, najlepiej zwrócić go do sklepu lub zutylizować zgodnie z lokalnymi zasadami.

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia po spożyciu melisy z wymienionych partii należy skontaktować się z lekarzem.

