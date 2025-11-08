W skrócie Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu jedną z serii leku Euthyrox N z powodu nieprawidłowości w zawartości substancji czynnej.

Pacjenci przyjmujący Euthyrox N muszą sprawdzić numer serii na opakowaniu i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku posiadania wycofanego leku.

Nieprawidłowa dawka lewotyroksyny może prowadzić do objawów niedoczynności lub nadczynności tarczycy, co stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z obrotu w całym kraju wycofano lek Euthyrox N. Wycofanie dotyczy produktu:

postać: tabletki,

opakowanie: 100 sztuk,

numer serii: G02PXT,

termin ważności: 29.02.2028,

GTIN: 05909991051129.

"Decyzja ma charakter natychmiastowej wykonalności i dotyczy wyłącznie wskazanej serii. Pozostałe serie leku pozostają dopuszczone do sprzedaży" - poinformował GIF.

Komunikat GIF. Seria leku Eutyrox N na tarczycę wycofana z obrotu

Producent leku - firma Merck - poinformowała Głównego Inspektora Farmaceutycznego o uzyskaniu wyników poza obowiązującą specyfikacją w parametrze "zawartość substancji czynnej". Oznacza to, że ilość lewotyroksyny w tabletkach mogła przekroczyć dopuszczalny limit.

GIF podkreślił, że taka niezgodność może wpływać zarówno na skuteczność terapii, jak i bezpieczeństwo pacjentów. "Nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z pozostawienia w obrocie przedmiotowej serii produktu leczniczego" - zaznaczono w komunikacie.

Seria leku Eutyrox N na wycofana z obrotu. Co powinni zrobić pacjenci?

Nieprawidłowa zawartość substancji czynnej może powodować, że lek działa słabiej lub silniej niż powinien. Zbyt niska dawka może prowadzić do objawów niedoczynności tarczycy - takich jak zmęczenie, przyrost masy ciała czy spowolnienie metabolizmu.

Z kolei przekroczenie dopuszczalnego stężenia hormonu może wywołać objawy nadczynności, m.in. kołatanie serca, niepokój czy bezsenność. Z tego względu osoby przyjmujące Euthyrox N powinny zachować szczególną ostrożność i sprawdzić numer serii posiadanego opakowania - jest on widoczny na pudełku i na blistrze.

GIF zaleca, aby osoby posiadające opakowania z wycofanej serii nie przyjmowały tabletek i skonsultowały się z lekarzem lub farmaceutą. Lek można zwrócić w aptece lub uzyskać wskazówki dotyczące dalszego leczenia.

Inspektorat przypomina, że nie należy samodzielnie przerywać terapii hormonalnej, ponieważ może to prowadzić do nagłego pogorszenia samopoczucia i zaburzeń hormonalnych.

Euthyrox - co to za lek?

Euthyrox N to popularny lek stosowany w leczeniu zaburzeń czynności i chorób tarczycy. Zawiera lewotyroksynę, czyli syntetyczny hormon tarczycy odpowiadający naturalnej tyroksynie (T4). W organizmie przekształca się w trójjodotyroninę (T3) i działa w taki sam sposób jak hormon wytwarzany przez gruczoł tarczowy.

Preparat stosuje się m.in.: w leczeniu niedoczynności tarczycy, po operacyjnym usunięciu wola, w terapii supresyjnej po leczeniu raka tarczycy, a także w połączeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy.

"Polityczny WF": Nawrocki złamie zakaz na Marszu Niepodległości? INTERIA.PL