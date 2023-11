Janusz Daszczyński wygrał konkurs na prezesa TVP w lipcu 2015 r. Zawarto z nim umowę o pracę na czas określony. Pensja - ponad 20 tys. zł. Do tego sześciomiesięczny okres wypowiedzenia, wiek dający tzw. ochronę przedemerytalną.

Ówczesne prawo stanowiło o możliwości odwołania prezesa ledwie w kilku określonych przypadkach. W praktyce kadencja Daszczyńskiego powinna potrwać do połowy 2019 r. Tak się jednak nie stało.

"To swoista hucpa"

- Doszło w praktyce do wygaszenia stosunku pracy po decyzji ministra. To rozwiązanie PiS przeforsował właśnie uchwaloną w kilkadziesiąt godzin 30 grudnia 2015 roku tzw. małą ustawą medialną. W tej ustawie w praktyce chodziło o to, żeby w praktyce można było tych niewygodnych dla nowej władzy zwyczajnie wyrzucić z pracy - wyjaśnia Wojewódka.