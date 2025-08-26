Poproszą Karola Nawrockiego o ułaskawienie. Pereira prawomocnie skazany

Jak poinformowały Wirtualne Media, były wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i kierownik TVP Info Samuel Pereira został prawomocnie skazany za zniesławienie mamy polityka Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy.

Sąd zdecydował ws. Pereiry. Jest prawomocny wyrok

Publicysta we wrześniu 2019 r. stwierdził w jednym z internetowych artykułów, który ukazał się na stronie TVP Info, że żona polityka i jego rodzice brali udział w internetowym oczernianiu swoich oponentów politycznych. Pereira umieszczał przy tym wiele wpisów w mediach społecznościowych.

Pozwy cywilne przeciwko Pereirze i TVP wytoczyli w tej sprawie Dorota i Krzysztof Brejzowie. Na początku 2024 r. sąd zdecydował, że publicysta ma przeprosić polityka za swoje wpisy oraz przekazać 15 tys. złotych na rzecz WOŚP.

Z kolei Aleksandra Brejza wystosowała przeciwko publicyście prywatny akt oskarżenia dotyczący zniesławienia. Pod koniec 2024 r. sąd uznał Pereirę za winnego. Tegoroczne odwołanie publicysty zostało oddalone, w związku z czym zobligowano go do publikacji przeprosin, zapłacenia grzywny i kosztów sądowych. Wszystko wynosi łącznie ok. 40 tys. złotych.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy działające przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich wyraziło sprzeciw wobec decyzji sądu i zapowiedziało skierowanie prośby o ułaskawienie do prezydenta Karola Nawrockiego.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy w obronie Pereiry. Apeluje do prezydenta

"Przez to, że wyrok ten zapadł w procesie karnym, (z art. 212 kk) redaktor Samuel Pereira będzie osobą wpisaną do Krajowego Rejestru Skazanych, obok pospolitych przestępców, gangsterów, złodziei, czy nawet morderców. Stał się osobą 'karaną', której banki odmawiają udzielania kredytów, a której nie wolno pełnić funkcji publicznych, bo nie spełnia się podstawowego w postępowaniach rekrutacyjnych warunku, jakim jest 'niekaralność' - napisano w komunikacie, odnoszącym się do wyroku.

Jak dalej zaznaczono, "w ocenie CMWP SDP wyrok ten narusza zasadę wolności słowa i godzi w jeden z fundamentów porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, jakim ta wolność jest".

"Jej fundamentem jest swoboda wypowiedzi dziennikarskiej i prawo każdego dziennikarza do krytycznej oceny osób i zjawisk publicznych. Wyrok skazujący redaktora Samuela Pereiry za ujawnienie kontrowersyjnych faktów z życia lokalnych elit łamią te zasady w sposób wyjątkowo bulwersujący" - dodano.

"CMWP SDP stanowczo apeluje o odtajnienie materiałów z tego procesu oraz zapowiada wystąpienie do Prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o ułaskawienie niesłusznie skazanego dziennikarza" - podkreślono.

