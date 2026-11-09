W skrócie Samuela T., była uczestniczka programu 'Top Model', usłyszała 11 zarzutów dotyczących wpisów publikowanych w serwisie X, poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Cztery z 11 postawionych zarzutów dotyczą publicznego pochwalania wojny napastniczej, za co kobiecie grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kobieta jest również podejrzana o znieważenie osób ze względu na przynależność rasową oraz publiczne pochwalanie zachowania Grzegorza Brauna podczas incydentu w Sejmie.

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Według ustaleń Wirtualnej Polski śledztwo, w którym Samuela T. usłyszała zarzuty, toczy się przeciwko liderom ruchu Rodacy Kamraci Wojciechowi "Jaszczurowi" Olszańskiemu i Marcinowi "Ludwiczkowi" Osadowskiemu oraz 12 innym osobom.

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała portal o zarzutach "popełnienia 11 przestępstw, polegających na publikowanie wpisów w serwisie X" przez Samuelę T. To była uczestniczka programu "Top Model".

W wyborach w 2023 roku kobieta kandydowała do Sejmu z 13. miejsca krakowskiej listy Konfederacji, jednak nie uzyskała mandatu. W 2024 roku bez powodzenia startowała do Parlamentu Europejskiego z listy Bezpartyjnych Samorządowców w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.

Chwaliła Brauna po incydencie z gaśnicą. Samuela T. z zarzutami

Cztery zarzuty wobec niej dotyczą pochwalania wojny napastniczej, jeden pochwalania przemocy z powodu przynależności politycznej, a trzy - publicznego znieważenia Żydów, Ukraińców i osób czarnych z powodu ich przynależności narodowej i rasowej.

Trzy kolejne zarzuty odnoszą się do publicznego pochwalania przestępstwa, "którego dopuścił się Grzegorz Braun w Sejmie RP 12 grudnia 2023 roku". Tego dnia polityk, używając gaśnicy, zgasił świece chanukowe. Proszkiem z gaśnicy dostała w twarz lekarka, która próbowała go powstrzymać.

Za pochwalanie wojny napastniczej grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Za znieważenie z powodu przynależności narodowej lub rasowej można spędzić za kratkami maksymalnie trzy lata. Za publiczne pochwalanie przestępstwa grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku więzienia.

Startowała do Sejmu z listy Konfederacji. Zarzuty dla modelki

Samuela T. kandydowała do Sejmu z listy Konfederacji. W mediach społecznościowych kobieta opisuje samą siebie jako "postać nietuzinkową", używa również hashtagu "#UwolnićJaszczura". Rozpoznawalność zyskała m.in. dzięki serii swoich kontrowersyjnych wypowiedzi na temat wojny w Ukrainie.

"W naszym interesie jest, aby Jego Ekscelencja Władimir Putin zajął całą Ukrainę, dokonał denazyfikacji i zaprowadził porządek w regionie" - cytuje jeden z jej wpisów Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

"Nikt nie będzie walczył, powitamy Rosjan z otwartymi ramionami i poprosimy o pomoc w denazyfikacji naszego rządu" - pisała modelka w innym wpisie. Przy innej okazji Samuela T. przekonywała, że "to Rosja walczy za nas, nie Ukraina".

Po tym jak Braun użył gaśnicy w Sejmie, kobieta opublikowała w sieci jego zdjęcie. W swoim wpisie wskazała, że polityk jej "zaimponował".

Warszawa. 11 zarzutów dla byłej uczestniczki "Top Model"

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przekazał, że składał zawiadomienia do organów ścigania w sprawie wypowiedzi modelki.

"Nasze zgłoszenia są włączone do śledztwa (...), które obejmuje także m.in. Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego, oraz Bartosza B., lidera prorosyjskiej Falangi" - napisano.

Wirtualna Polska podkreśliła natomiast, że prokuratura nie sprecyzowała, których wpisów dotyczą zarzuty, z jakiego okresu one pochodzą ani o jakiej wojnie w ich mowa.



