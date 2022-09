"Popełniłem błąd". Norbert Kaczmarczyk o swojej dymisji

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Polska

- Zostałem odwołany pod presja mediów - mówił w Sejmie były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Norbert Kaczmarczyk. Polityk powiedział też, że on i jego rodzina zostali osądzeni przez dziennikarzy. Przyznał jednocześnie, że w związku ze sprawą ciągnika o wartości 1,5 mln zł, który otrzymał na swoim weselu "popełnił błąd wizerunkowy" - Ale wszystko było zgodnie z prawem - zapewnił. Brat Norberta Kaczmarczyka przyznał wcześniej, że to on jest właścicielem pojazdu, a jego wręczenie na ślubie było "symboliczne".

Zdjęcie Były wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk / Polsat News /