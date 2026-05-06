W skrócie Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej oraz szef KPRP wyrazili opinię, że Polska powinna skorzystać z wycofywania amerykańskich żołnierzy z Niemiec i zabiegać o ich obecność w Polsce, zwłaszcza na wschodniej flance.

Marcin Przydacz podkreślił, że Polska ma wystarczającą infrastrukturę, by przyjąć amerykańskich żołnierzy, choć umożliwienie lokalizacji m.in. w województwie warmińsko-mazurskim wymagałoby dalszej rozbudowy.

Wiceminister MSZ Marcin Bosacki poinformował, że Polska oferuje nowe lokalizacje dla wojsk amerykańskich i rozmowy trwają na poziomie wojskowym i dyplomatycznym.

- Nie chodzi o podbieranie, chodzi o nasz własny interes (…). Jeśli premier tego nie rozumie, a jednocześnie mówi, że wojna będzie za kilka miesięcy, to albo nie działa na rzecz interesu państwa polskiego, albo po prostu jest niepoważny - mówił w środę na antenie RMF FM Marcin Przydacz.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej argumentował w ten sposób na rzecz przeniesienia do Polski 5 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy mają zostać wycofani z Niemiec.

Amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec. "Polska powinna korzystać"

Przydacz potwierdził w ten sposób wyrażone we wtorek stanowisko Zbigniewa Boguckiego, który stwierdził, że "Polska powinna korzystać z sytuacji".

Tymi słowami szef KPRP odniósł się do decyzji Pentagonu o wycofaniu z Niemiec około 5 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy, zdaniem przedstawicieli prezydenta, powinni zostać w Europie.

- To nie jest żadne podbieranie, to nie jest działanie kosztem czegoś. To jest, po pierwsze, w interesie Polski, a po drugie, w interesie Europy - ocenił Bogucki.

W takim samym tonie wypowiadał się w środę Przydacz. Jego zdaniem "jeśli (żołnierze - red.) mają wrócić do Kentucky czy Ohio, to lepiej, żeby przyjechali do nas".

Marcin Przydacz o żołnierzach z Niemiec: W Polsce nie brakuje miejsca

Przydacz wskazał też, gdzie wojskowi mogliby stacjonować. Podkreślił, że najlepszym miejscem byłby północny wschód kraju.

Województwo warmińsko-mazurskie, jak mówił, powinno być w takiej sytuacji wzięte pod uwagę ze względu na sąsiedztwo z Rosją i Białorusią oraz znajdujący się tam przesmyk suwalski.

- To byłby strategiczny sygnał dla Rosji, że wschodnia flanka jest silna - argumentował.

Ustosunkował się też do sugestii o przepełnieniu jednostek. Z jego rozmów "z wysoko postawionymi generałami" wynika, że w Polsce nie brakuje miejsca dla amerykańskich żołnierzy, ponieważ dysponujemy niezbędną do tego infrastrukturą. Przydacz zaznaczył, że pewnie wymagałoby to jej rozbudowywania.

Wśród konkretnych propozycji znalazło się Dowództwo V Korpusu w Poznaniu, Dolny Śląsk oraz Bemowo Piskie.

"Nie ma sygnałów, by straszyć Polaków". Przydacz uderza w rząd

Szef BPM zabrał także głos w sprawie wypowiedzi Donalda Tuska dotyczącej ewentualnego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski.

- Jeśli premier uważa, że za kilka miesięcy ma być wojna, to dlaczego nie chce żołnierzy amerykańskich? - mówił Przydacz.

Słowa szefa rządu, do których się odniósł, padły w poniedziałek. - Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać (...). Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim - wskazał Tusk.

- Ponadprzeciętna sympatia premiera do Niemiec jest powszechnie znana, ale jeśli jest zagrożenie Polski, to najważniejsze, żebyśmy mieli silną obecność nie tylko swoich wojsk, ale i sojuszniczych - stwierdził Przydacz.

Ocenił jednocześnie, że "nie ma sygnałów, żeby straszyć Polaków" zagrożeniem ze strony Rosji, a "znakiem zapytania jest, dlaczego rząd to robi". Przydacz podkreślił także starania Karola Nawrockiego w kontekście zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce, zarzucając stronie rządowej, że nie podejmuje takich działań.

- Dobrze by było, gdyby nie tylko prezydent o to zabiegał, ale też rząd - powiedział, dodając, że "Amerykanie słyszą, co mówi Tusk, że nie chce Niemcom podbierać (żołnierzy - red.)".

Wiceszef MSZ o amerykańskich żołnierzach: Oferujemy nowe lokalizacje

Słowa Przydacza stoją w opozycji do środowej wypowiedzi wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego, który zabrał w tej kwestii głos na antenie Polsat News.

- Polska oferuje Amerykanom nowe lokalizacje, a rozmowy toczą się zarówno na poziomie wojskowym, jak i dyplomatycznym - mówił w programie "Graffiti". Przekazał, że takie działania są prowadzone od miesięcy.

- Nie będziemy mieli nic przeciwko temu, jeśli zamiast wycofywać te 5 tys. wojsk amerykańskich z Niemiec z powrotem do Ameryki albo wysyłać je na przykład na Bliski Wschód, ostatecznie one trafią do Polski - dodał Bosacki.

