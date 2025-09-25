"Ponad połowa nie dała się zmanipulować". Minister edukacji jasno o nowym przedmiocie

Ponad połowa Polaków (53,7 proc.) popiera wprowadzenie przedmiotu edukacja zdrowotna. Wyniki najnowszego sondażu zadowoliły minister edukacji Barbarę Nowacką. Pomimo kontrowersji, jakie narosły wokół tematu, większość społeczeństwa - jak twierdzi minister - nie uległa manipulacji. Termin złożenia deklaracji uczestnictwa mija 25 września. Brak oświadczenia będzie traktowany jako zgoda na udział w zajęciach.

Barbara Nowacka
Barbara NowackaTomasz JastrzębowskiReporter

Ponad połowa Polaków (53,7 proc.) popiera wprowadzenie do szkół przedmiotu edukacja zdrowotna - wynika z najnowszego sondażu SW Research dla Onetu. Wynik tego badania zadowolił minister edukacji Barbarę Nowacką, która podkreśliła, że tak wysokie poparcie jest istotne w spolaryzowanym społeczeństwie.

- (...) to naprawdę jest dużo, bo przecież - w szczególności w obszarze edukacji - tych opinii jest bardzo wiele, a zamieszanie polityczne, jakie wywołała prawica z Episkopatem wokół tego przedmiotu, pokazują, że jednak ponad 50 (proc. - red.) nie dało się zmanipulować - powiedziała minister.

    Edukacja zdrowotna. Barbara Nowacka apeluje do rodziców

    Zwracając się do rodziców, minister edukacji przekonywała, że zdrowie jest jedną z "najważniejszych rzeczy w życiu człowieka". Jak stwierdziła, "umiejętność radzenia sobie z problemami zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, kwestia diety, ruchu - to kluczowe kompetencje w życiu". Podkreśliła również, że przedmiot jest prowadzony przez kompetentnych nauczycieli, a materiały są dostosowane do wieku uczniów.

    Minister Nowacka widzi także w tym przedmiocie element patriotyzmu: - Patriotyzm to też umiejętność pomocy innym, chociażby udzielenia pierwszej pomocy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych czy dbania o swoje, czy innych zdrowie.

      Deklaracja udziału dziecka w zajęciach z edukacji zdrowotnej

      Edukacja zdrowotna jest przedmiotem nieobowiązkowym. Minister Nowacka określiła ją jako "najlepiej zainwestowaną godzinę" w szkole. Zachęcała zarówno rodziców, jak i uczniów, by dali szansę temu przedmiotowi.

      Rodzice mają czas do 25 września na złożenie deklaracji uczestnictwa bądź rezygnacji z zajęć. Brak oświadczenia będzie automatycznie uznany za zgodę na udział dziecka w lekcjach przez cały rok szkolny.

