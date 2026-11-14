Spis treści: Co najbardziej wpływa na wysokość emerytury? Kilka lat pracy dłużej to wyższe świadczenie Czy praca u jednego pracodawcy zwiększa emeryturę?

Kobieta, która obecnie pobiera emeryturę w wysokości 18 200 zł, pracowała przez 50 lat w administracji. Pół wieku spędziła u jednego pracodawcy, a karierę zakończyła po 70. roku życia. ZUS w 2021 roku wyliczył jej świadczenie na poziomie ponad 11 900 zł, ale po wielu waloryzacjach comiesięczne wypłaty wzrosły do kwoty dużo wyższej.

Nie jest to jedyny taki przypadek w Polsce. Jak poinformował "Fakt" rzecznik ZUS, jeszcze wyższe świadczenie otrzymał pewien elektromonter. Po 58 latach pracy przeszedł na emeryturę w wieku powyżej 75 lat. W lipcu 2026 roku uzyskał świadczenie przekraczające 23 300 zł brutto.

Choć takich przypadków nie ma w Polsce wiele, pokazują one, jak działa mechanizm gromadzenia środków na koncie emerytalnym. Dodatkowym bonusem są lata przepracowane po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Co najbardziej wpływa na wysokość emerytury?

W obowiązującym systemie emerytalnym ZUS bierze pod uwagę przede wszystkim kapitał zgromadzony na koncie ubezpieczonego.

Tworzą go składki odprowadzane przez lata pracy oraz ich waloryzacja. Im wyższe zarobki i dłuższy okres odprowadzania składek, tym większa kwota zgromadzona na koncie.

Drugim ważnym elementem jest wiek przejścia na emeryturę. Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego nie ma obowiązku składania wniosku o świadczenie. Osoba, która nadal pracuje, nie tylko dopisuje kolejne składki do swojego konta, ale także skraca statystyczny okres dalszego trwania życia, przez który ZUS dzieli zgromadzony kapitał. W praktyce oznacza to wyższą miesięczną emeryturę.

Kilka lat pracy dłużej to wyższe świadczenie

Historia emerytki, która zakończyła pracę po 70. roku życia, pokazuje mechanizm, o którym od lat przypomina ZUS. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może podnieść przyszłe świadczenie o 8-14 proc. Wynika to nie tylko z dopisywania kolejnych składek, ale również z waloryzacji kapitału i korzystniejszego sposobu obliczania emerytury.

Warunkiem takiego wzrostu jest niepobieranie emerytury w czasie pracy. Według szacunków ZUS dla wybranych profili, dwa lata pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego dają skok przyszłego świadczenia o 27 proc., a odłożenie przejścia na emeryturę o 5 lat może zwiększyć przyszłe wypłaty nawet o 80 proc.

Przypadek opisanej seniorki pokazuje skalę, jaką można osiągnąć po 20 latach pracy ponad ustawowy wiek emerytalny. Na zawrotną wysokość świadczenia wpływ miała jednak również wysokość składek odprowadzanych co miesiąc do ZUS, czyli de facto wysokość zarobków.

Czy praca u jednego pracodawcy zwiększa emeryturę?

W opisanych wyżej przypadkach media podkreślają, że osoby te pracowały ponad pół wieku u jednego pracodawcy. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia przy wyliczaniu przyszłych świadczeń. ZUS nie przyznaje bonusów za lojalność wobec jednej firmy.

Praca u jednego pracodawcy może o tyle wpływać na przyszłą emeryturę, że nie generuje przerw na okresy bezrobocia czy szukania nowego zatrudnienia. Jeśli jednak przechodzimy płynnie między pracodawcami, nie ma to wpływu na wyliczenia ZUS.

Na wysokość emerytury wpływają przede wszystkim odprowadzane składki, okresy ubezpieczenia oraz moment przejścia na emeryturę. Osoba, która przez 40 lat pracowała u kilku różnych pracodawców i osiągała wysokie dochody, może otrzymać wyższe świadczenie niż ktoś zatrudniony przez całe życie w jednej firmie za niższym wynagrodzeniem.

Źródło: fakt.pl, zus.pl



