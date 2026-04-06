W skrócie Ponad dwa tysiące razy strażacy w całej Polsce interweniowali w związku z silnym wiatrem.

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 12 województw, a na Wybrzeżu alert wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W wyniku wichur uszkodzony został dach szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, a na Podkarpaciu około trzy tysiące odbiorców zostało bez prądu.

Jak informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, w związku z silnym wiatrem strażacy w całej Polsce interweniowali ponad dwa tysiące razy.

Już wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uprzedzał w swojej prognozie, że Lany Poniedziałek upłynie nam pod znakiem wichur w niemal całym kraju.

"Na przeważającym obszarze kraju wiatr silny i porywisty, o prędkości w porywach do 95 km/h na wybrzeżu" - przekazał IMGW. Podobnie sytuacja będzie miała się we wtorek. Wtedy wiatr w porywach może osiągnąć nawet do 100 km/h.

Pogoda. Poniedziałek z wiatrem i alertami IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dwunastu województwach - od północnego zachodu po południowy wschód Polski.

Zobacz również: Alicja Krause

Najsilniej wieje na Wybrzeżu, gdzie alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W swoim komunikacie strażacy zaapelowali, aby nie chować się pod drzewami oraz unikać otwartej przestrzeni. "Jeśli zaskoczy Cię nawałnica - szukaj schronienia w budynku lub bezpiecznym miejscu" - zaznaczono.

Wichury w Polsce. Setki interwencji straży pożarnej

Z powodu silnego wiatru służby na Pomorzu od niedzieli do poniedziałku interweniowali 82 razy. Jak podał st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, połowa interwencji miała miejsce w Poniedziałek Wielkanocny.

Ponad 120 razy interweniowali także strażacy w woj. łódzkim. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Łodzi, gdzie spadający konar ranił kierowcę samochodu dostawczego.

Ponad 400 razy interweniowali od rana w poniedziałek strażacy związku z wichurami, które przechodzą nad Lubelszczyzną. Uszkodzony został m.in. dach szpitala w Międzyrzecu Podlaskim.

W poniedziałek w wyniku silnego wiatru, który uszkodził linie energetyczne, bez prądu na Podkarpaciu jest ok. trzy tysiące odbiorców. Najwięcej w okolicach Krosna, Stalowej Woli i Sanoka. Strażacy interweniowali ponad 70 razy, głównie usuwali z dróg i chodników powalone gałęzie i konary.

Zobacz również: Maciej Olanicki

"Wydarzenia": PSL chce zakazu publikacji sondaży trzy miesiące przed wyborami Polsat News