Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik przypomniał, że w marcu 2022 r. rozpocznie się zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC.

- Jesteśmy dosłownie w przededniu pierwszych przełączeń. Jednocześnie jesteśmy w przededniu najbardziej gorącego okresu dla konsumentów, którzy decydują się na zakupy świąteczne czy noworoczne sprzętu, więc to wydaje nam się idealny moment, żeby mówić bardzo jasno, skierować przekaz do konsumenta, co powinni robić, żeby się przygotować. Mamy doświadczenia z pierwszej cyfryzacji telewizji naziemnej, więc wolelibyśmy tych błędów konsumenckich tym razem uniknąć - powiedział.



Polska Jarosław Kaczyński o ustawie medialnej: Prezydenta można przekonać

Reklama

W 2013 roku zakończyła się pierwsza cyfryzacja telewizji. W czerwcu 2022 roku mija ostateczny termin kolejnych zmian częstotliwości, na których będzie nadawany sygnał naziemnej telewizji.





Korzyści płynące ze zmian

Od kwietnia 2021 r. KPRM we współpracy m.in. z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, przedstawicielami nadawców telewizyjnych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej.



Dzięki zmianom, konsumenci zyskają więcej programów i lepszą jakość nadawania.





Nowa częstotliwość

Od lipca badany jest stan przystosowania polskich gospodarstw domowych do odbioru DVB-T2/HEVC.

Najbardziej zagrożone i nieuświadomione zmianą są gospodarstwa niekorzystające z internetu, gospodarstwa jednoosobowe, osoby powyżej 60 roku życia. Ci odbiorcy mogą mieć niedostosowany sprzęt do odbioru sygnału na nowej częstotliwości.

- Nadal ponad 2 mln gospodarstw domowych jest zagrożonych utratą sygnału telewizyjnego. Konieczne jest wzmożenie działań informacyjnych dedykowanych dla grupy docelowej - wskazał dyrektor Krajowego Instytutu Mediów Mirosław Kalinowski.