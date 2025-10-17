Ponad 80 km/h na wiatrowskazach, a to nie wszystko. Kolejne zagrożenia
Przed nami ciężka noc, zwłaszcza na północy. Duża część Pomorza oraz jeden z powiatów na Pomorzu Zachodnim w najbliższych godzinach doświadczy prawdziwego oberwania chmury. W niektórych miejscach w ciągu kilku godzin spadnie nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego dojdą wichury nad morzem - lokalnie powieje nawet 85 km/h. Nie zabraknie też burz.
Piątkowy wieczór może być bardzo niespokojny nad morzem. Ze względu na ryzyko gwałtownego przyboru wody synoptycy wydali alerty hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla Zalewu Szczecińskiego, Wiślanego oraz wschodniej części polskiego Wybrzeża. Na tym jednak ostrzeżenia się nie kończą. Pojawiły się nowe alerty, związane z ulewami i silnym wiatrem.
Nadciągają wichury. Najgorzej po północy
"Okresami wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 55 km/h i w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych" - ostrzegają specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z tego powodu wydano alerty pierwszego stopnia w dwóch województwach:
- powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim;
- pomorskim (powiaty: słupski, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdański, nowodworski).
Wieczorem i w nocy na tych terenach trzeba się liczyć z niebezpiecznymi podmuchami. "Najsilniejszy wiatr powinien wystąpić w godzinach 00:00-8:00" - czytamy w komunikacie IMGW.
Powyższe ostrzeżenia obowiązują od godz. 23:00 w piątek do 12:00 w sobotę.
To będzie tylko jedno z zagrożeń, z którym w najbliższych godzinach trzeba się liczyć na północy Polski. Specjaliści ostrzegają również przed ulewami, a nawet burzami.
Oberwanie chmury na Pomorzu. Kilka godzin ulew
Wieczór na Pomorzu może być nie tylko wietrzny, lecz również bardzo mokry. IMGW wystosował alerty pierwszego stopnia w związku z możliwymi intensywnymi opadami deszczu. Strefa opadów może być znacznie większa niż silnego wiatru i swoim zasięgiem objąć:
- większość województwa pomorskiego (bez krańców południowo-zachodnich);
- powiat sławieński w województwie zachodniopomorskim.
W tej części kraju w kolejnych godzinach suma opadów może wynieść od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie może spaść nawet około 40 litrów deszczu.
Według ekspertów z IMGW najsilniejszych ulew można się spodziewać między godz. 20:00 a 6:00. Same ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 17:00 w piątek do południa w sobotę.
Oprócz ulew na Wybrzeżu lokalnie mogą też występować burze.
