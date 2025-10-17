Ponad 80 km/h na wiatrowskazach, a to nie wszystko. Kolejne zagrożenia

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Przed nami ciężka noc, zwłaszcza na północy. Duża część Pomorza oraz jeden z powiatów na Pomorzu Zachodnim w najbliższych godzinach doświadczy prawdziwego oberwania chmury. W niektórych miejscach w ciągu kilku godzin spadnie nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego dojdą wichury nad morzem - lokalnie powieje nawet 85 km/h. Nie zabraknie też burz.

W nocy z piątku na środę nad morzem synoptycy spodziewają się wichury i ulewy. IMGW wydał alert pierwszego stopnia w wielu powiatach
W nocy z piątku na środę nad morzem synoptycy spodziewają się wichury i ulewy. IMGW wydał alert pierwszego stopnia w wielu powiatachRafał Malko/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Piątkowy wieczór może być bardzo niespokojny nad morzem. Ze względu na ryzyko gwałtownego przyboru wody synoptycy wydali alerty hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla Zalewu Szczecińskiego, Wiślanego oraz wschodniej części polskiego Wybrzeża. Na tym jednak ostrzeżenia się nie kończą. Pojawiły się nowe alerty, związane z ulewami i silnym wiatrem.

Nadciągają wichury. Najgorzej po północy

"Okresami wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 55 km/h i w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych" - ostrzegają specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z tego powodu wydano alerty pierwszego stopnia w dwóch województwach:

  • powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim;
  • pomorskim (powiaty: słupski, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdański, nowodworski).

Wieczorem i w nocy na tych terenach trzeba się liczyć z niebezpiecznymi podmuchami. "Najsilniejszy wiatr powinien wystąpić w godzinach 00:00-8:00" - czytamy w komunikacie IMGW.

Powyższe ostrzeżenia obowiązują od godz. 23:00 w piątek do 12:00 w sobotę.

Zobacz również:

W piątek wieczorem na Wybrzeżu w wielu miejscach może dojść do niebezpiecznych wezbrań wody. Szczególnie groźna sytuacja może wystąpić w rejonie Zalewu Szczecińskiego
Polska

Niebezpieczna sytuacja na północy kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    To będzie tylko jedno z zagrożeń, z którym w najbliższych godzinach trzeba się liczyć na północy Polski. Specjaliści ostrzegają również przed ulewami, a nawet burzami.

    Oberwanie chmury na Pomorzu. Kilka godzin ulew

    Wieczór na Pomorzu może być nie tylko wietrzny, lecz również bardzo mokry. IMGW wystosował alerty pierwszego stopnia w związku z możliwymi intensywnymi opadami deszczu. Strefa opadów może być znacznie większa niż silnego wiatru i swoim zasięgiem objąć:

    • większość województwa pomorskiego (bez krańców południowo-zachodnich);
    • powiat sławieński w województwie zachodniopomorskim.

    W tej części kraju w kolejnych godzinach suma opadów może wynieść od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie może spaść nawet około 40 litrów deszczu.

    Mapa Polski z wyróżnionym na żółto województwem pomorskim, z zaznaczoną Warszawą na czerwono oraz widocznymi granicami województw i głównymi miastami.
    IMGW wydał podwójny alert dla Pomorza i Pomorza Zachodniego z powodu ulew oraz silnych porywów wiatruIMGWmateriał zewnętrzny

    Według ekspertów z IMGW najsilniejszych ulew można się spodziewać między godz. 20:00 a 6:00. Same ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 17:00 w piątek do południa w sobotę.

    Oprócz ulew na Wybrzeżu lokalnie mogą też występować burze.

    Zobacz również:

    Pogoda na Wszystkich Świętych może być dość ciepła, jednak deszczu raczej nie unikniemy
    Polska

    Pogodowa niespodzianka na Wszystkich Świętych. Wczesna prognoza

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    "Polityczny WF": Mejza, Bąkiewicz, Matecki... Dlaczego PiS wciąż ich trzyma?INTERIA.PL

    Najnowsze