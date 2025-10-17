Piątkowy wieczór może być bardzo niespokojny nad morzem. Ze względu na ryzyko gwałtownego przyboru wody synoptycy wydali alerty hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla Zalewu Szczecińskiego, Wiślanego oraz wschodniej części polskiego Wybrzeża. Na tym jednak ostrzeżenia się nie kończą. Pojawiły się nowe alerty, związane z ulewami i silnym wiatrem.

Nadciągają wichury. Najgorzej po północy

"Okresami wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 55 km/h i w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych" - ostrzegają specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z tego powodu wydano alerty pierwszego stopnia w dwóch województwach:

powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim ;

pomorskim (powiaty: słupski, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdański, nowodworski).

Wieczorem i w nocy na tych terenach trzeba się liczyć z niebezpiecznymi podmuchami. "Najsilniejszy wiatr powinien wystąpić w godzinach 00:00-8:00" - czytamy w komunikacie IMGW.

Powyższe ostrzeżenia obowiązują od godz. 23:00 w piątek do 12:00 w sobotę.

To będzie tylko jedno z zagrożeń, z którym w najbliższych godzinach trzeba się liczyć na północy Polski. Specjaliści ostrzegają również przed ulewami, a nawet burzami.

Oberwanie chmury na Pomorzu. Kilka godzin ulew

Wieczór na Pomorzu może być nie tylko wietrzny, lecz również bardzo mokry. IMGW wystosował alerty pierwszego stopnia w związku z możliwymi intensywnymi opadami deszczu. Strefa opadów może być znacznie większa niż silnego wiatru i swoim zasięgiem objąć:

większość województwa pomorskiego (bez krańców południowo-zachodnich);

powiat sławieński w województwie zachodniopomorskim.

W tej części kraju w kolejnych godzinach suma opadów może wynieść od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie może spaść nawet około 40 litrów deszczu.

IMGW wydał podwójny alert dla Pomorza i Pomorza Zachodniego z powodu ulew oraz silnych porywów wiatru IMGW materiał zewnętrzny

Według ekspertów z IMGW najsilniejszych ulew można się spodziewać między godz. 20:00 a 6:00. Same ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 17:00 w piątek do południa w sobotę.

Oprócz ulew na Wybrzeżu lokalnie mogą też występować burze.

-----

