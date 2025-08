Ponad 6500 zł świadczenia najczęściej wypłacane na Mazowszu. Nowe dane ZUS

Świadczenie honorowe jest dodatkowym wsparciem finansowym dla osób, które ukończyły 100 lat. Przysługuje osobom, które pobierają emerytury lub renty, a także tym, którzy nie mają prawa do tych świadczeń. ZUS opublikował niedawno dane, które pokazują, ile osób może z niego skorzystać.

Świadczenie honorowe to szczególny dodatek pieniężny, który obowiązuje niezależne od świadczeń, do których jest uprawniony senior.

W większości przypadków świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Przysługuje ono od miesiąca, w którym senior kończy 100 lat - pod warunkiem, że pobiera jedno z ustawowo określonych świadczeń. Należą do nich m.in.:

wykazać, że przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów życiowych znajdowało się w Polsce.

Aby ubiegać się o świadczenie honorowe w takiej sytuacji, należy złożyć do ZUS-u odpowiedni formularz - jest to wniosek ESH. Można go pobrać ze strony internetowej ZUS lub uzyskać w dowolnej placówce.