Ponad 30 st. C. i burze. Ostrzeżenia IMGW

Zachodnia część Polski może w niedzielę zmagać się z upałami do 32 st. C oraz burzami, którym towarzyszyć mogą opady deszczu do 35 mm, grad i wiatr osiągający prędkość 80 km/h - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia I stopnia przed upałem będą obowiązywały od południa, a przed burzami cały dzień.