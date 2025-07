Dane na 1 lipca 2025 pokazują, że z renty wdowiej skorzystało już 86 tys. osób, a ZUS wypłacił łącznie niemal 317 milionów złotych. Ponad 30 milionów zł to kwota, która została wypłacona ze zbiegu świadczeń. W 60 proc. przypadków renta wdowia jest wypłacana w formule 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia.

Pierwsze wypłaty rozpoczęły się 1 lipca, a kolejne realizowane są w standardowych terminach emerytalnych. O becnie ZUS obsługuje ok. 90 proc. wszystkich wniosków - do końca czerwca wpłynęło ich aż 978 tysięcy. Pozostałe 10 proc. obsługiwane jest przez KRUS, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, Wojskowe Biuro Emerytalne i Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Renta wdowia to nowe świadczenie, które skierowane jest do osób po stracie małżonka. To połączone świadczenia, które można pozyskać w dwóch formach: