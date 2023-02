- Dynamiczna aura będzie utrzymywać się przez całą sobotę. Ostrzeżenia nadal obowiązują, szczególnie na północy. Wiatr przekraczał będzie 100 km/h. W centrum około 90 km/h. Aura będzie niebezpieczna. Zostańmy w domach - to apel od strażaków. Wzywajmy pomoc, jeśli będzie to konieczne - powiedział rzecznik.

Orkan Otto. Ponad 500 zdarzeń na Pomorzu

- Odnotowano 551 zdarzeń związanych z silnym wiatrem w woj. pomorskim, najwięcej w powiecie wejherowskim - 78, słupskim - 73, kartuskim - 72 i bytowskim również 72 - powiedział mł. aspirant Jakub Sejkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dodał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Interwencje dotyczyły przede wszystkim zablokowanych dróg, a także drzew powalonych na samochody czy ogrodzenia. Na wysokości Lęborka strażacy usuwali też drzewa z linii kolejowej. Zastępy kierowane były też do domów, gdzie nie było prądu, a w których były osoby wymagające np. podłączenia do respiratora - poinformował Sejkowski.

Orkan Otto. Zamknięte cmentarze i Park Oliwski w Gdańsku

Ze względów bezpieczeństwa do odwołania zamknięte zostały cmentarze komunalne. Nie można wejść również na teren Parku Oliwskiego.

Rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan poinformowała, że o ponownym otwarciu parku i nekropolii poinformuje w komunikacie.

- Apelujemy do mieszkańców Gdańska o zachowanie bezpieczeństwa i rezygnację z odwiedzin na nekropoliach i w parkach. Do odwołania na Cmentarzu Łostowickim oraz Cmentarzu Centralnym Srebrzysko obowiązywał będzie także zakaz wjazdu samochodów. Prosimy również o parkowanie pojazdów w bezpiecznych miejscach i, jeśli to możliwe, nie pozostawienie ich pod drzewami - dodała Kiljan.