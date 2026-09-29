Od weekendu za pogodę w całej Polsce odpowiada wyż Arno, którego centrum znalazło się na północny wschód od naszego kraju. To sprawi, że kolejne dni będą pogodne i ciepłe, ale poranki w najlepszym wypadku rześkie. Z taką sytuacją mamy do czynienia we wtorek. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej różnica temperatur w ciągu dnia będzie znaczna.

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Rano niewiele widać. Potem zrobi się znacznie lepiej

Wyżowa aura to nie tylko słoneczny i bardzo spokojny dzień, ale jednocześnie niskie temperatury panujące rano w wielu miejscach. Innym utrudnieniem mogą okazać się gęste mgły, których we wtorek rano nie brakuje.

"W wielu miejscach w kraju wydano komunikaty meteorologiczne dotyczące gęstej mgły" - informuje IMGW. Słaba widzialność panuje przede wszystkim lokalnie na wschodzie i południu.

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W pierwszych godzinach dnia gęste mgły wystąpiły w obniżeniach terenu i dolinach Biebrzy, Narwi, czy Supraśli na Podlasiu oraz na południu, między innymi w dolinie Sanu, a także w kotlinach Żywieckiej, Orawsko-Nowotarskiej, Jeleniogórskiej i Kłodzkiej. Tam widzialność spadła poniżej 200 metrów.

Mgły powinny się rozwiać na długo przed południem i od tego momentu będzie pogodnie, jasno i przyjemnie w całym kraju. Do tego zanotujemy wyraźne ocieplenie w porównaniu z porankiem.

Pogoda podkręci termostat. Po chłodnym poranku nie zostanie ślad

W wielu rejonach kraju temperatury na początku nas nie rozpieszczały. O godz. 7:00 w najchłodniejszej Jeleniej Górze zanotowano 1,9 st. C. Najcieplej było w tym czasie w Świnoujściu i Ustce, gdzie było nieco ponad 14 stopni (14,4 st. C). Kolejne godziny będą jednak zdecydowanie cieplejsze.

Wtorek będzie bezchmurny, choć trochę obłoków może się miejscami pojawić na wschodzie i północy. Nigdzie jednak nie spadnie deszcz.

Zrobi się ciepło: na północnym wschodzie i na terenach podgórskich Karpat termometry pokażą 17 stopni, a w centrum zanotujemy około 20.

Zdecydowanie najcieplejszym rejonem kraju będzie zachód, gdzie synoptycy spodziewają się do około 25 stopni Celsjusza. To o ponad 20 stopni więcej niż rano w najchłodniejszym miejscu kraju.

Wtorek będzie ciepłym dniem. Na zachodzie kraju może być około 25 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Będą to wartości maksymalne zbliżone do tych z poniedziałku, kiedy w najcieplejszych Słubicach zanotowano 24,6 st. C.

Wiatr nie będzie miał większego wpływu na warunki w naszym kraju - będzie słaby i umiarkowany, a jedynie na Przedgórzu Sudeckim miejscami porywisty.

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