W skrócie Intensywne opady śniegu i silny wiatr na północy Polski spowodowały awarie prądu, przez co ponad 2,5 tysiąca odbiorców zostało pozbawionych zasilania.

Służby energetyczne i strażacy wciąż usuwają skutki ataku zimy. Większość interwencji dotyczy usuwania powalonych drzew i uszkodzenia infrastruktury.

W samego Sylwestra i Nowy Rok strażacy w całym kraju interweniowali ponad 1,5 tys. razy.

Początek roku był bardzo intensywny, przede wszystkim za sprawą ataku zimy. Najsilniejszych śnieżyc doświadczyli mieszkańcy północy kraju. W piątek rano w Mławie grubość pokrywy śnieżnej wynosi 51 cm - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda doprowadziła do licznych awarii.

2,5 tys. odbiorców bez prądu. Naprawa może potrwać

Intensywne opady śniegu oraz lokalny silny wiatr spowodowały przerwy w dostawie energii elektrycznej w województwie warmińsko-mazurskim. Jak informuje tamtejszy dostawca, Energa-Operator S.A., "awarie masowe" miały miejsce w powiatach: nidzickim, olsztyńskim, ostródzkim, szczycieńskim i w Olsztynie.

Prąd nie dociera do 2510 odbiorców i 108 stacji nie jest zasilanych.

"Informujemy, iż w związku z wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występują przerwy w dostawie energii elektrycznej. Nasze służby nie ustają w wysiłkach, by zasilanie powróciło do Państwa domów jak najszybciej" - napisał operator w komunikacie.

Jednocześnie dostawca prądu ostrzegł, że z powodu dużej ilości zgłoszeń "czas oczekiwania na przyjęcie i realizację [...] może ulec znaczącemu wydłużeniu".

Z powodu ataku zimy strażacy w całym kraju 1 stycznia interweniowali 346 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim "usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi z dróg, chodników oraz budynków" - informuje Państwowa Straż Pożarna na swoim profilu na Facebooku:

Najwięcej zdarzeń związanych z intensywnymi opadami śniegu odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim: 110. W pozostałych województwach interwencji z tego powodu było nieco mniej:

mazowieckie : 98 interwencji;

wielkopolskie : 32;

zachodniopomorskie : 24;

śląskie : 17;

lubuskie: 15.

Nie tylko pogoda rzuciła wyzwanie strażakom. Łącznie tylko 1 stycznia interweniowali oni 1972 razy, a najwięcej z powodu miejscowych zagrożeń (921 interwencje) oraz pożarów (835, zginęły w nich dwie osoby, a 21 zostało rannych). Odnotowano też 216 fałszywych alarmów. Równie pracowity okazał się Sylwester.

Setki interwencji spowodowanych pogodą. Ponad 400 pożarów w Sylwestra

Końcówka 2025 roku przyniosła intensywne opady śniegu w wielu miejscach Polski. Nie tylko pogoda jednak doprowadziła do groźnych sytuacji.

31 grudnia strażacy w całym kraju interweniowali łącznie 1592 razy. Wyjeżdżali do 429 pożarów, z których 176 miało miejsce w budynkach mieszkalnych. Zginęła w nich jedna osoba a 10 zostało rannych.

W Sylwestra strażacy 328 razy wyjeżdżali też do interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru i opadów śniegu. 977 wyjazdów dotyczyło miejscowych zagrożeń.

31 grudnia odnotowano również 186 fałszywych alarmów.

