Ponad 1500 interwencji w całej Polsce. Powalone drzewa, zalane ulice

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Straż pożarna walczy ze skutkami ulewnych deszczy i silnego wiatru. Do godz. 20 odnotowano ponad 1500 interwencji w całym kraju. W Lubinie na Dolnym Śląsku na drogę spadło drzewo. - Wpadł na nie samochód osobowy, w wyniku czego ranne zostały dwie kobiety - przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego PSP. IMGW wydało alerty dla sześciu województw.

Blisko 1600 interwencji straży pożarnej. W Lubinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia, są ranni. Zdj. ilustracyjne
Blisko 1600 interwencji straży pożarnej. W Lubinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia, są ranni. Zdj. ilustracyjneMarcin Szkodzinski / FORUMAgencja FORUM

W skrócie

  • Strażacy w całym kraju interweniowali już ponad 1500 razy z powodu ulewnych deszczy i silnego wiatru.
  • Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim, zachodniopomorskim i dolnośląskim.
  • W Lubinie doszło do groźnego wypadku. Ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują w sześciu województwach.
W związku z ulewami i silnym wiatrem do godz. 20 w czwartek strażacy odnotowali na terenie całego kraju 1548 zdarzeń.

Jak przekazał st. bryg. Karol Kierzkowski, najwięcej interwencji odnotowano w województwach: mazowieckim (294 zdarzenia), wielkopolskim (165 zdarzeń), łódzkim (157 zdarzeń), zachodniopomorskim (148 zdarzeń) oraz dolnośląskim (143 zdarzenia).

Pogoda. Potężne wichury i ulewy w Polsce

Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że w woj. dolnośląskim w miejscowości Lubin ok. godz. 15.30 doszło do zdarzenia drogowego, spowodowanego warunkami pogodowymi. Ranne zostały cztery osoby.

- W miejscowości Lubin silny podmuch wiatru przewrócił drzewo na drogę. Wpadł na nie samochód osobowy, w wyniku czego ranne zostały dwie kobiety. Z naprzeciwka, w wyniku gwałtownego hamowania, zderzyły się dwa inne pojazdy - kolejne dwie osoby odniosły obrażenia - przekazał Kierzkowski. Dodał, że na miejscu działają służby ratunkowe, a ruch został częściowo wstrzymany.

    Niebezpieczny wypadek na Pomorzu. Drzewo spadło na samochód

    Inny niebezpieczny wypadek odnotowano na Pomorzu. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku poinformował w czwartek wieczorem, że po godz. 16 strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w Antoninie w powiecie kwidzyńskim.

    Na samochód osobowy spadło tam drzewo. Na skutek wypadku mężczyzna oraz jadące z nim dziecko trafili do szpitala.

    Powalone drzewo runęło na drogę również w miejscowości Jarząbkowice (woj. dolnośląskie).

    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o zagrożeniu hydrologicznym dla wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego.

    "W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem z kierunku zachodniego i północno-zachodniego oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (530cm), wzdłuż Wybrzeża Wschodniego przewiduje się wzrosty poziomów wody do strefy wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanu alarmowego" - podano w komunikacie.

    Alerty IMGW. Zagrożenie w sześciu województwach

    IMGW wydał na czwartek wieczorem ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla sześciu województw.

    Ostrzeżenia II stopnia obowiązują w położonych nad morzem powiatach woj. pomorskiego i wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze województwa pomorskiego i położonych nad morzem zachodnich powiatach woj. zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia.

    Ostrzeżenia I stopnia obowiązują też w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, północnej części mazowieckiego i wschodniej kujawsko-pomorskiego.

    Rzecznik Straży Pożarnej poinformował, że prognozowane porywy wiatru osiągną do 90 km/h, lokalnie ponad 100 km/h, szczególnie na otwartej przestrzeni i w rejonach podgórskich. Ostrzegł również przed możliwymi zrywami konarów, powalonymi drzewami oraz utrudnieniami w ruchu drogowym i kolejowym.

