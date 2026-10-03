Spis treści: Dla kogo zasiłek stały z MOPS-u? Ile wynosi zasiłek stały? Kryteria dochodowe Kiedy zasiłek stały nie przysługuje? Wniosek o zasiłek stały

Zasiłek stały to finansowe wsparcie, uregulowane w art. 37 Ustawy o pomocy społecznej. Mogą na nie liczyć osoby w szczególnie trudnej sytuacji.

Dla kogo zasiłek stały z MOPS-u?

Po pierwsze przysługuje on osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy. Taki zasiłek stały zostanie przyznany, jeżeli dochód takiej osoby jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Zasiłek trafi też do osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Podobnie jak w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, muszą być niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ile wynosi zasiłek stały? Kryteria dochodowe

Aby uzyskać świadczenie, należy mieścić się w określonych progach dochodowych. W 2026 roku wynoszą one 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł miesięcznie na osobę pozostającą w rodzinie. Kryteria dochodowe dla zasiłku stałego nie zmieniły się od początku 2025 roku.

Ile wynosi zasiłek stały? Kiedy mówimy o osobie samotnie gospodarującej, to kryteria ograniczają się do różnicy między 130 proc. kryterium dochodowego (1313 zł) a dochodem osoby wnioskującej. Jeżeli wnioskujący nie ma żadnego dochodu, otrzyma maksymalnie 1229 zł, czyli ustawowy limit.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stałego to różnica między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (czyli 1069,90 zł), a dochodem na osobę w rodzinie. Jeśli dochód na osobę w rodzinie wynosi 500 zł, zasiłek stały wyniesie 569,90 zł. Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi 100 zł miesięcznie.

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Jest kilka wyjątków, o których warto pamiętać. Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Dodatkowo zasiłek nie przysługuje w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, otwiera się w nowym oknie na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

Warto jeszcze wyjaśnić, jak obliczać wysokość zasiłku stałego dla osoby przebywającej w domu pomocy społecznej lub ubiegającej się o przyjęcie do niego. W takich sytuacjach uznaje się ją za samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Wniosek o zasiłek stały

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Można zrobić to osobiście albo przesłać dokumenty elektronicznie, o ile dany środek dopuszcza taką formę. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, w tym dowód tożsamości, dokumenty potwierdzające dochody z ostatniego miesiąca oraz orzeczenie o niezdolności do pracy.

Niezdolność do pracy oznacza posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Osoby niezdolne do pracy z powodu wieku to kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni po 65. roku życia.

Zasiłek stały jest wypłacany co miesiąc, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zazwyczaj jednak wypłaty odbywają się w drugiej połowie miesiąca.



