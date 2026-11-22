Spis treści: Tyle trzynastek i czternastek trafia za granicę Gdzie płynie najwięcej pieniędzy? Na czele Kanada Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dodatek za granicą?

Tyle trzynastek i czternastek trafia za granicę

O liczbie dodatkowych świadczeń wypłacanych emerytom mieszkającym poza Polską poinformował w Sejmie wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Za granicę trafia 107 tys. trzynastek i 101 tys. czternastek rocznie.

Oznacza to, że z Polski płynie około 17 mld zł na trzynaste emerytury oraz około 9 mld zł na czternastki. Obecnie oba dodatki wynoszą 1 978,49 zł brutto, ale pełne kwoty ZUS wypłaca osobom, których pełne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę".

Gdzie płynie najwięcej pieniędzy? Na czele Kanada

Najwięcej pieniędzy z trzynastych i czternastych emerytur wypłacanych za granicę trafia do Kanady (15 tys. świadczeń). Na drugim miejscu listy są Stany Zjednoczone (11 tys. świadczeń), dalej Australia (9 tys. świadczeń) i Wielka Brytania (5 tys. świadczeń). Pieniądze z ZUS płyną na cały świat.

Najwięcej pieniędzy otrzymują Polacy, którzy wyemigrowali za granicę wiele lat temu z powodów ekonomicznych, rodzinnych lub politycznych i tam pozostali.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dodatek za granicą?

Zasady przyznawania dodatków do emerytury dla osób mieszkających za granicą są identyczne jak dla tych pozostających w kraju.

Przede wszystkim trzeba posiadać prawo do polskiego świadczenia emerytalno-rentowego. Jego wypłata nie może być zawieszona na dzień 31 marca dla trzynastki oraz 31 sierpnia dla czternastki. Dodatki te przyznawane są z urzędu bez konieczności składania wniosków.

W krajach UE, EFTA lub w państwach posiadających z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym ZUS przelewa środki razem z podstawowym świadczeniem na konto zagraniczne emeryta. W pozostałych przypadkach konieczne jest wskazanie rachunku bankowego w Polsce.



