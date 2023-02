- Dynamiczna aura będzie utrzymywać się przez całą sobotę. Ostrzeżenia nadal obowiązują, szczególnie na północy. Wiatr przekraczał będzie 100 km/h. W centrum około 90 km/h. Aura będzie niebezpieczna. Zostańmy w domach - to apel od strażaków. Wzywajmy pomoc, jeśli będzie to konieczne - powiedział rzecznik.

Orkan Otto. Ponad 500 zdarzeń na Pomorzu

- Odnotowano 551 zdarzeń związanych z silnym wiatrem w woj. pomorskim, najwięcej w powiecie wejherowskim - 78, słupskim - 73, kartuskim - 72 i bytowskim również 72 - powiedział mł. aspirant Jakub Sejkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dodał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Interwencje dotyczyły przede wszystkim zablokowanych dróg, a także drzew powalonych na samochody czy ogrodzenia. Na wysokości Lęborka strażacy usuwali też drzewa z linii kolejowej. Zastępy kierowane były też do domów, gdzie nie było prądu, a w których były osoby wymagające np. podłączenia do respiratora - poinformował Sejkowski.

Orkan Otto. Zamknięte cmentarze i Park Oliwski w Gdańsku

Ze względów bezpieczeństwa do odwołania zamknięte zostały cmentarze komunalne. Nie można wejść również na teren Parku Oliwskiego.

Rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan poinformowała, że o ponownym otwarciu parku i nekropolii poinformuje w komunikacie.

- Apelujemy do mieszkańców Gdańska o zachowanie bezpieczeństwa i rezygnację z odwiedzin na nekropoliach i w parkach. Do odwołania na Cmentarzu Łostowickim oraz Cmentarzu Centralnym Srebrzysko obowiązywał będzie także zakaz wjazdu samochodów. Prosimy również o parkowanie pojazdów w bezpiecznych miejscach i, jeśli to możliwe, nie pozostawienie ich pod drzewami - dodała Kiljan.



Orkan Otto. Połamane gałęzie i drzewa na drogach

Oficer dyżurny wielkopolskiej PSP powiedział, że do godz. 6 rano strażacy otrzymali około 130 zgłoszeń z terenu całego województwa, w szczególności jednak z obszaru północnych powiatów: złotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i szamotulskiego.

- To są zdarzenia związane głównie z gałęziami i drzewami na drogach - powiedział dyżurny. Dodał, że strażacy nie odnotowali wezwania do usunięcia poważniejszych uszkodzeń, np. zerwanego przez wiatr dachu.

Orkan Otto. Interwencje w lubuskim

W związku z warunkami pogodowymi, od piątkowego wieczoru do soboty rano lubuscy strażacy interweniowali 34 razy usuwając połamane przez wiatr drzewa i gałęzie. Nie mieli zgłoszeń o osobach rannych, czy też poważnych awariach sieci energetycznych - poinformował oficer dyżurny lubuskiej PSP.

Dodał, że najwięcej zgłoszeń związanych z wiatrem było w powiatach: międzyrzeckim, gorzowskim i wschowskim.



Orkan Otto. W lubelskim uszkodzone zostały linie energetyczne

Dyżurny Stanowiska Kierowania KW PSP w Lublinie poinformował, że w sobotę do godz. 8 strażacy 33 razy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew i konarów blokujących drogi i chodniki. - Nie ma osób poszkodowanych, ani uszkodzonego mienia - powiedział.

Jak podał dyżurny, najwięcej interwencji strażacy odnotowali w powiatach: lubelskim (3), bialskim (3) i hrubieszowskim (3).

Rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Karol Łukasik przekazał, że w oddziale lubelskim bez dostępu do energii elektrycznej jest łącznie 2,5 tys. gospodarstw domowych, najwięcej w rejonie Białej Podlaskiej i Radzynia Podlaskiego. - Uszkodzone są cztery linie średniego napięcia - dodał.

- Cały czas wieje wiatr, więc pojawiają się też nowe awarie. One nie mają charakteru masowego, ale nasze służby są przygotowane i na bieżąco usuwają wszystkie uszkodzenia - wyjaśnił.



Orkan Otto. Ponad 200 tys. odbiorców bez prądu

Marek Jakubiak, zastępca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poinformował na Twitterze, że bez prądu w całej Polsce pozostaje ok. 205 tys. odbiorców.