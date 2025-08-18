W skrócie Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa rozwiązanie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa uchwałą Sejmu, by ominąć weto prezydenta.

Rozważany jest powrót do składu KRS sprzed reform rządu Zjednoczonej Prawicy i prowadzone są rozmowy z byłymi członkami rady.

Część środowiska sędziowskiego jest gotowa do rozmów, resort ministra Żurka sondował już potencjalnych kandydatów.

Jak podaje "Rzeczpospolita", premier Donald Tusk bardzo liczy na to, że pełniący od niedawna stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemar Żurek zrobi to, czego nie udało się jego poprzednikowi - Adamowi Bodnarowi.

Na stole są nie tylko rozliczenia poprzedniej władzy, ale także kwestia przywrócenia normalnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym rozwiązanie klinczu wokół Krajowej Rady Sądownictwa. Dotychczas wydawało się jednak, że nie uda się tego zrobić bez podpisu pod stosowną ustawą prezydenta. Resort sprawiedliwości ma mieć jednak alternatywny plan.

"Rz": Ministerstwo Sprawiedliwości ma plan na KRS

"Rz" rozmawiała z sędzią, członkiem KRS do 2018 r., który przyznał, że ministerstwo sprawiedliwości kontaktowało się z nim, chcąc wysondować, czy byłby skłonny zasiąść w reaktywowanej Krajowej Radzie Sądownictwa w takim kształcie, w jakim funkcjonowała ona właśnie do 2018 r.

"Odpowiedziałem, że podjąłbym te czynności, ale moja ostateczna decyzja zależeć będzie od sposobu, w jaki przywrócona zostanie kadencja KRS, czyli od formy rozstrzygnięcia parlamentarnego w tej sprawie" - przekazał sędzia.

Pomysł polega na tym, że sędziowska część - określana przez środowisko jako tzw. neo-KRS - miałaby zostać rozwiązana przez Sejm uchwałą, stwierdzającą nieważność wyboru jej sędziowskich członków. Zdaniem rozmówcy "Rz" plan ten ma szanse na powodzenie, ale jedynie w przypadku "szybkich i zdecydowanych działań".

"Czas ma tu bowiem kluczowe znaczenie. Do tej pory straciliśmy go niestety bardzo dużo. Rozwiązanie, o którym mówi teraz resort sprawiedliwości, trzeba było wprowadzić w pierwszych miesiącach 2024 r." - zaznacza.

Uchwała z ominięciem prezydenta. Resort Żurka sonduje byłych członków KRS

Propozycja wysuwana przez resort sprawiedliwości była rozważana już wcześniej, ale zdaniem sędziego nie było wówczas woli politycznej. Teraz sytuacja miała ulec zmianie, a sami byli członkowie KRS są podobno skłonni do podjęcia dyskusji o powrocie na stanowiska.

Doniesienia te potwierdza także inny sędzia, dobrze znający sytuację w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ten zapewnia, że jednym z orędowników pomysłu jest sam Waldemar Żurek.

"Rz" podkreśla jednak, że część sędziów, z którymi rozmawiała, twierdzi, że nie była sondowana przez ministerstwo. Jeden z nich zwraca przy tym uwagę, że sprawa jest do rozważenia, co więcej, doniesieniom nie zaprzecza sam resort sprawiedliwości.

"Nie ulega wątpliwości, że KRS powinna ponownie funkcjonować zgodnie ze standardami konstytucyjnymi" - mówi Karolina Wasilewska, rzeczniczka ministra.

W ubiegłym tygodniu także Interia informowała, że Ministerstwo pracuje nad zmianami w KRS. Marcin Fijołek pisał na łamach portalu, że trwają intensywne konsultacje koalicyjnych partii rządzących z ministrem Żurkiem oraz właśnie byłymi członkami KRS.

Temat reformy KRS był poruszany także w podcaście Fijołka i Piotra Witwickiego "Polityczny WF".

