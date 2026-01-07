W skrócie Michał Dworczyk zaproponował nowy podatek na rzecz Sił Zbrojnych RP, co wywołało natychmiastową publiczną reakcję Mariusza Błaszczaka.

Obaj politycy PiS przedstawili odmienne podejścia do finansowania armii oraz ocenili istniejące mechanizmy i raporty NIK.

Wymiana zdań ujawniła głębsze podziały i napięcia wewnątrz PiS dotyczące sposobów wsparcia polskiego wojska.

W mediach społecznościowych doszło do słownej przepychanki między Michałem Dworczykiem a Mariuszem Błaszczakiem. Polityk PiS stwierdził w obszernym wpisie, że "musimy wprowadzić nowy podatek na rzecz budowy Sił Zbrojnych".

W ocenie Dworczyka "równolegle musimy uczynić aktualne wydatki efektywnymi", a także zacząć je racjonalizować.

Dalej polityk dodał, że "obronność i bezpieczeństwo muszą mieć zapewnione stabilne finansowanie w perspektywie długoterminowej, a nie tylko najbliższego roku czy dwóch". Na serię wpisów zareagował Mariusz Błaszczak.

Dworczyk pisał o podatku na rzecz Sił Zbrojnych RP. Błaszczak natychmiast odpowiedział

Były minister obrony w rządzie Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się bezpośrednio do Dworczyka. "Michale, podnoszenie podatków i sięganie do kieszeni Polaków to droga na skróty. Problem z finansowaniem zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP pojawił się w momencie przejęcia władzy przez obecną koalicję" - napisał.

"Minister finansów zażądał spłacania zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych bezpośrednio z budżetu na obronność i stąd problem. Mechanizm stworzony wspólnie przeze mnie i prezesa Jarosława Kaczyńskiego czyli Fundusz to bardzo dobre rozwiązanie, tylko trzeba umieć z niego korzystać i stosować mechanizmy, które są gotowe" - dodał Błaszczak.

Odnosząc się do raportów NIK, na które powoływał się Michał Dworczyk w serii wpisów, były szef MON stwierdził, że uznaje je "za dokumenty, które powstawały na polityczne zlecenie i po prostu niewiarygodne".

Komentarz Błaszczaka nie pozostał jednak bez odpowiedzi. Dworczyk nadmienił w odpowiedzi, że "sprawa jest niestety bardziej skomplikowana i żadna prosta recepta jej szybko nie rozwiąże".

"Dotyczy to zarówno finansowania Sił Zbrojnych RP, odbudowy rezerw osobowych, transformacji polskiego przemysłu zbrojeniowego itp. Niestety, dziś żyjemy w świecie, w którym absolutna większość polityków, niezależnie od opcji, przekonuje, że wszystko da się zrobić miło, lekko i przyjemnie. A to po prostu kłamstwo. Przyszło nam żyć w czasach, w których trzeba podejmować trudne decyzje w poczuciu odpowiedzialności za państwo (...)" - dodał polityk.

Wymiana zdań na linii Dworczyk - Błaszczak. "Sprawa jest bardziej skomplikowana"

Jednocześnie w swoim wpisie Michał Dworczyk zgodził się z Mariuszem Błaszczakiem, że "zasadnicze bieżące problemy z budżetem MON zaczęły się gdy obecny minister finansów zażądał spłacania zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych bezpośrednio z budżetu na obronność".

Ponownie zabierając głos w sprawie były szef resortu obrony ocenił, że "sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana".

W obszernym wpisie dodał też, że "dyskusja jest ważna i potrzebna". "Pamiętam, jak mieliśmy inne zdanie w sprawie wspomnianych samolotów, budowy 300-tys. armii, 500 Himarsów czy powołania dwóch dodatkowych dywizji. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że miałem jednak rację" - nadmienił Błaszczak.

Internetową dyskusję polityków PiS zakończył wpis Dworczyka, w którym ten przyznał, że jego obawy dotyczące F-35 "były nadmiarowe", a Błaszczak "miał rację".

"Natomiast krytykę dotyczącą trybu zakupu, w porównaniu np. do Finów, podtrzymuję. Podobnie jak opinię o 500 Himarsach, i kształcie armii, która uważam, że powinna liczyć 1 mln żołnierzy, ale po mobilizacji - tzn. model fiński" - napisał.

Publiczna dyskusja i widoczna różnica zdań to kolejny przejaw wewnętrznych napięć, jakie panują w Prawie i Sprawiedliwości.

