Pomysł Dworczyka poróżnił polityków PiS. "To droga na skróty"
Pomysł wprowadzenia podatku na rzecz Sił Zbrojnych RP, jaki zaproponował Michał Dworczyk, spotkał się z szybką odpowiedzią Mariusza Błaszczaka. Politycy PiS prowadzili publiczną wymianę zdań w serii obszernych wpisów. "Michale, podnoszenie podatków i sięganie do kieszeni Polaków to droga na skróty" - stwierdził były szef MON, zwracając się do Dworczyka.
W skrócie
W mediach społecznościowych doszło do słownej przepychanki między Michałem Dworczykiem a Mariuszem Błaszczakiem. Polityk PiS stwierdził w obszernym wpisie, że "musimy wprowadzić nowy podatek na rzecz budowy Sił Zbrojnych".
W ocenie Dworczyka "równolegle musimy uczynić aktualne wydatki efektywnymi", a także zacząć je racjonalizować.
Dalej polityk dodał, że "obronność i bezpieczeństwo muszą mieć zapewnione stabilne finansowanie w perspektywie długoterminowej, a nie tylko najbliższego roku czy dwóch". Na serię wpisów zareagował Mariusz Błaszczak.
Dworczyk pisał o podatku na rzecz Sił Zbrojnych RP. Błaszczak natychmiast odpowiedział
Były minister obrony w rządzie Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się bezpośrednio do Dworczyka. "Michale, podnoszenie podatków i sięganie do kieszeni Polaków to droga na skróty. Problem z finansowaniem zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP pojawił się w momencie przejęcia władzy przez obecną koalicję" - napisał.
"Minister finansów zażądał spłacania zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych bezpośrednio z budżetu na obronność i stąd problem. Mechanizm stworzony wspólnie przeze mnie i prezesa Jarosława Kaczyńskiego czyli Fundusz to bardzo dobre rozwiązanie, tylko trzeba umieć z niego korzystać i stosować mechanizmy, które są gotowe" - dodał Błaszczak.
Odnosząc się do raportów NIK, na które powoływał się Michał Dworczyk w serii wpisów, były szef MON stwierdził, że uznaje je "za dokumenty, które powstawały na polityczne zlecenie i po prostu niewiarygodne".
Komentarz Błaszczaka nie pozostał jednak bez odpowiedzi. Dworczyk nadmienił w odpowiedzi, że "sprawa jest niestety bardziej skomplikowana i żadna prosta recepta jej szybko nie rozwiąże".
"Dotyczy to zarówno finansowania Sił Zbrojnych RP, odbudowy rezerw osobowych, transformacji polskiego przemysłu zbrojeniowego itp. Niestety, dziś żyjemy w świecie, w którym absolutna większość polityków, niezależnie od opcji, przekonuje, że wszystko da się zrobić miło, lekko i przyjemnie. A to po prostu kłamstwo. Przyszło nam żyć w czasach, w których trzeba podejmować trudne decyzje w poczuciu odpowiedzialności za państwo (...)" - dodał polityk.
Wymiana zdań na linii Dworczyk - Błaszczak. "Sprawa jest bardziej skomplikowana"
Jednocześnie w swoim wpisie Michał Dworczyk zgodził się z Mariuszem Błaszczakiem, że "zasadnicze bieżące problemy z budżetem MON zaczęły się gdy obecny minister finansów zażądał spłacania zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych bezpośrednio z budżetu na obronność".
Ponownie zabierając głos w sprawie były szef resortu obrony ocenił, że "sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana".
W obszernym wpisie dodał też, że "dyskusja jest ważna i potrzebna". "Pamiętam, jak mieliśmy inne zdanie w sprawie wspomnianych samolotów, budowy 300-tys. armii, 500 Himarsów czy powołania dwóch dodatkowych dywizji. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że miałem jednak rację" - nadmienił Błaszczak.
Internetową dyskusję polityków PiS zakończył wpis Dworczyka, w którym ten przyznał, że jego obawy dotyczące F-35 "były nadmiarowe", a Błaszczak "miał rację".
"Natomiast krytykę dotyczącą trybu zakupu, w porównaniu np. do Finów, podtrzymuję. Podobnie jak opinię o 500 Himarsach, i kształcie armii, która uważam, że powinna liczyć 1 mln żołnierzy, ale po mobilizacji - tzn. model fiński" - napisał.
Publiczna dyskusja i widoczna różnica zdań to kolejny przejaw wewnętrznych napięć, jakie panują w Prawie i Sprawiedliwości.