W skrócie W "Monitorze Polskim" z 18 lutego 2026 roku znalazło się postanowienie prezydenta o nadaniu stopnia profesorskiego Maciejowi Chałubińskiemu, który zmarł pół roku wcześniej.

KPRP poinformowała, że wiadomość o śmierci Macieja Chałubińskiego dotarła po podpisaniu wniosku, a osobie zmarłej formalnie nie można przyznać tytułu profesora.

Maciej Chałubiński był cenionym immunologiem, absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi i kierował Kliniką Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W "Monitorze Polskim" pod datą 18 lutego 2026 roku widnieje postanowienie prezydenta o nadaniu stopnia profesorskiego Maciejowi Chałubińskiemu. Uczony zmarł pół roku wcześniej - 21 sierpnia 2025 roku. Sprawę opisuje "Rzeczpospolita".

Procedurę nadania tytułu profesora rozpoczęto w 2025 roku, kiedy Chałubiński jeszcze żył. W ferworze bieżących wydarzeń Kancelaria Prezydenta RP miała nie otrzymać informacji o śmierci mężczyzny.

Niedopatrzenie u prezydenta. Nadano tytuł profesora osobie zmarłej

Biuro Mediów i Listów Prezydenta w korespondencji z "Pulsem Medycyny" przyznało, że wiadomość o śmierci Macieja Chałubińskiego dotarła do Kancelarii Prezydenta już po podpisaniu stosownego wniosku przez Karola Nawrockiego.

KPRP przyznała, że doszło do niezamierzonego działania, ponieważ formalnie osobie zmarłej nie można przyznać tytułu profesora. W korespondencji stwierdzono, że Kancelaria Prezydenta podejmie działania naprawcze. Nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących korekty zaistniałej sytuacji.

Maciej Chałubiński zmarł w 2025 roku. Był cenionym immunologiem

Maciej Chałubiński urodził się w 1977 roku. Był absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi. W 2008 roku obronił tam pracę doktorską, a osiem lat później habilitował się.

Chałubiński przez lata kierował Kliniką Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W swoich licznych publikacjach podejmował temat m.in. zaburzeń odporności oraz sposobów leczenia chorób alergicznych. Zmarły był członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej.

