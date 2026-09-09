W skrócie Około 78 procent osób ankietowanych przez IBRiS dla Radia ZET uważa, że Polska powinna udzielić pomocy Litwie, Łotwie i Estonii w przypadku ewentualnego ataku ze strony Rosji.

Wyniki sondażu pokazują wysokie poparcie dla wsparcia dla państw bałtyckich zarówno wśród wyborców rządzącej koalicji, jak i opozycji.

Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyraził opinię, że polscy żołnierze powinni bronić Polski, podkreślając trudne położenie geopolityczne naszego kraju.

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Ankietowani zostali zapytani o to, czy w ich ocenie w razie ewentualnej agresji ze strony Rosji Polska powinna pomóc Litwie, Łotwie i Estonii. Za wsparciem krajów bałtyckich opowiedziało się łącznie 77,8 proc. respondentów. 47,5 proc. pytanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", natomiast 30,3 proc. - "raczej tak".

16,1 proc. badanych uważa natomiast, że w razie ewentualnego ataku ze strony Rosji Polska nie powinna udzielić pomocy państwom bałtyckim. Na odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazało 6,3 proc. ankietowanych. Kolejne 9,8 proc. respondentów twierdzi, że nasz kraj "raczej" nie powinien pomóc tym krajom.

Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 6,1 proc. pytanych.

"Rzadko spotykana zgodność". Wyborcy o pomocy dla państw bałtyckich

"Szczegółowa analiza wyników pod kątem poglądów politycznych osób biorących udział w sondażu dla Radia ZET pokazuje zgodność rzadko spotykaną w polskiej debacie publicznej" - podkreśliła rozgłośnia. W kwestii obrony państw bałtyckich zarówno wyborcy obozu rządzącego, jak i sympatycy opozycji deklarują poparcie na zbliżonym, wysokim poziomie.

Wśród wyborców partii tworzących obóz rządzący - Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050 - 83 proc. popiera udzielenie pomocy Litwie, Łotwie i Estonii. Zdecydowane poparcie wyraża 58 proc. badanych, natomiast 25 proc. deklaruje, że raczej opowiada się za takim rozwiązaniem.

13 proc. pytanych z tej grupy jest przeciwko angażowaniu się w pomoc państwom bałtyckim. 1 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród zwolenników opozycji (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Partia Razem) 86 proc. opowiedziało się za udzieleniem pomocy państwom bałtyckim w razie ataku ze strony Rosji.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało w tej grupie 48 proc. badanych, a "raczej tak" - 38 proc. Odsetek przeciwników w tej grupie wyniósł 6 proc., natomiast 9 proc. nie ma zdania.

Czy bronić państw bałtyckich? Polacy zabrali głos w sondażu

Największe poparcie dla udzielenia pomocy państwom bałtyckim deklarują osoby określające swoje poglądy jako centrowe. 92 proc. badanych z tej grupy poparło udzielenie wsparcia Litwie, Łotwie i Estonii w razie rosyjskiej agresji.

55 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 37 proc. - "raczej tak". 6 proc. sprzeciwiło się takiemu scenariuszowi.

Wśród badanych określających swoje poglądy jako lewicowe 75 proc. opowiedziało się za udzieleniem pomocy państwom bałtyckim. Przeciwnego zdania było natomiast 20 proc. pytanych z tej grupy.

Wśród wyborców o poglądach konserwatywnych 73 proc. oceniło, że Polska powinna udzielić pomocy tym krajom. Swój sprzeciw wyraziło 19 proc. badanych.

"Polscy żołnierze powinni bronić Polski". Kontrowersyjne słowa byłego szefa MON

Wyniki sondażu przeanalizowano również pod kątem płci respondentów. O tym, że Polska powinna udzielić pomocy krajom bałtyckim, przekonanych jest 86 proc. mężczyzn. Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 7 proc. badanych panów.

Na potrzebę udzielenia wsparcia Litwie, Łotwie i Estonii wskazało natomiast 70 proc. pytanych kobiet. Przeciwnego zdania było 26 proc. uczestniczek sondażu.

Badanie wykazało, że zdecydowana większość Polaków uważa, że w razie ewentualnej agresji ze strony Rosji nasz kraj powinien pomóc krajom bałtyckim. Na początku września na temat takiego scenariusza wypowiedział się były minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak. - Polscy żołnierze powinni bronić Polski. Trzeba być silnym w sojuszach, tak było za rządów PiS, stawiać na współpracę z USA - powiedział w rozmowie z Radiem Zet.

Dopytywany o zobowiązania wynikające z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, polityk zwrócił uwagę na położenie Polski. - My graniczymy z Rosją, która praktycznie objęła terytorium Białorusi, więc my też jesteśmy na froncie - ocenił.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej grupie 1068 osób, między 4 a 5 września 2026 roku.

Źródło: Radio Zet



