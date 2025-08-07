"Sprawa dewastacji pomnika 'Rzeź Wołyńska' w Domostawie musi być szybko wyjaśniona a sprawcy tego haniebnego czynu ukarani. Zamiast rewanżyzmu i ścigania przeciwników politycznych warto się zająć prawdziwymi problemami" - napisał Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP.

Warto odnotować, że jest to pierwszy oficjalny komunikat rzecznika prezydenta, który pojawił się kilka godzin po powołaniu go przez Karola Nawrockiego na stanowisko.

Dewastacja pomnika "Rzeź Wołyńska". Barwy UPA i napis po ukraińsku

Do dewastacji monumentu upamiętniającego polskie ofiary tragicznych wydarzeń na Wołyniu doszło w czwartek. Tego samego dnia o akcie wandalizmu została powiadomiona policja.

Na podstawie pomnika namalowana została czerwono-czarna flaga. Pojawił się też napis cyrylicą "Sława UPA".

Jak przekazała oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nisku podkom. Katarzyna Pracało, na miejscu wciąż pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy zabezpieczają ślady.

- Prowadzimy intensywne czynności, które pozwolą wyjaśnić, w jaki sposób doszło do tego zniszczenia i kto tego dokonał - powiedziała funkcjonariuszka.

Pomnik "Rzeź Wołyńska" w Domostawie odsłonięty lipcu 2024 r.

Flaga czerwono-czarna była używana przez ukraińskie nacjonalistyczne i niepodległościowe organizacje OUN i UPA, które inicjowały zbrodnie na Polakach popełnione na Wołyniu w latach 1943-1944.

Pomnik "Rzeź Wołyńska" został odsłonięty w Domostawie (woj. podkarpackie) lipcu 2024 r. Odlana w brązie rzeźba przedstawia orła, którego korpus jest umieszczony w płomieniach, a na skrzydłach umieszczono nazwy miejscowości, których mieszkańcy zostali zgładzeni przez UPA.

W środku monumentu znajduje się wycięty krzyż, a w nim trójzębne widły, na które nabite jest ciało dziecka.

