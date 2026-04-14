Z północnej Afryki do coraz większej części Europy dociera rozległa chmura pyłu saharyjskiego. Nad Stary Kontynent sprowadził ją niż Ulla, którego centrum znajduje się nad Włochami. Za jego sprawą porywane przez wiatr mikroskopijne drobiny piasku z największej pustyni świata docierają daleko na północ, między innymi do Polski.

Saharyjskie drobiny w Polsce. Do środy nie znikną

W Polsce najwięcej pyłu znad Sahary pojawi się nad południową i zachodnią częścią kraju, choć obecność drobin może być odczuwalna również na wschodzie, choć w znacznie mniejszym stopniu.

Z najnowszych symulacji udostępnionych przez organizację WMO Barcelona Dust Regional Center wynika, że przez cały wtorek na zachodzie i południu pyłu może być najwięcej, jednak z czasem przesunie się on bliżej centrum i na wschód.

Z czasem sytuacja zacznie się poprawiać na północnym zachodzie, w miarę jak chmura pyłu odsunie się jeszcze bardziej na wschód i południe. Tak będzie w środę - tego dnia rano największe stężenie spodziewane jest już we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce.

Symulacja przemieszczania się chmury pyłu saharyjskiego przez Polskę we wtorek (z lewej strony) i w środę WMO Barcelona Dust Center materiał zewnętrzny

W środę wieczorem powietrze powinno być już przejrzyste w niemal całej Polsce (nie licząc lokalnego zachmurzenia), a odczuwalna obecność afrykańskich drobin w powietrzu może być jedynie na południowych krańcach Polski.

Do czwartku drobny pył powinien już całkowicie opuścić nasz kraj, przenosząc się na południe i południowy wschód Europy.

Pył znad Sahary - czy może być niebezpieczny? Wyjaśniamy

Dzięki wieloletnim badaniom wiadomo, że drobiny piasku, które pokonują nieraz tysiące kilometrów, zawierają śladowe ilości radioaktywnych izotopów. Nie są jednak groźne dla ludzi, ani dla środowiska.

Warto jednak pamiętać, że pył saharyjski przynosi ze sobą również suche i gorące powietrze, mogąc powodować problemy z oddychaniem, łzawienie bądź zapalenie spojówek czy problemy z zatokami.

Obecność pyłu jako niedogodność traktować mogą przede wszystkim właściciele samochodów. Drobny piasek przywiewany z Sahary może się osadzać na karoserii aut, przyczynić się do zapchania filtrów lub porysowania lakieru. Po jego przejściu warto samochód umyć.

Często drobny piasek odkłada się również na elewacjach i szybach domów, które również mogą wymagać wyczyszczenia.

