Polsko-ukraińskie posiedzenie w Gdańsku, padł apel. "Nie powinna dzielić"

W skrócie Podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy w Gdańsku omawiano relacje polsko-ukraińskie w kontekście historycznym oraz kwestie integracji europejskiej.

W trakcie spotkania poruszono m.in. temat wsparcia dla Ukrainy oraz znaczenia dialogu między oboma krajami.

W związku ze sporem dotyczącym upamiętnienia UPA w Ukrainie między Kijowem a Warszawą doszło do politycznych tarć.

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Posiedzenie 15. Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, które obyło się w środę w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, otworzyły wicemarszałek polskiego Sejmu Monika Wielichowska oraz wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk.

Wielichowska podkreśliła, że obrady odbywają się w Gdańsku, czyli w mieście "wolności, solidarności i odwagi". Jak mówiła, przypomina to o wartości demokracji oraz prawie narodów do decydowania o własnej przyszłości.

- Spotykamy się w wyjątkowym momencie. Już jutro w Gdańsku rozpocznie się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. To nie przypadek, że nasze obrady odbywają się właśnie dziś - dodała.

Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Wielichowska o relacjach między krajami

Wicemarszałek Sejmu zaznaczyła też, że odbudowa Ukrainy wymaga nie tylko inwestycji i wsparcia finansowego, ale także trwałego zaangażowania politycznego oraz ścisłej współpracy między Polską i Ukrainą.

Polityczka przypomniała, że Polska od początku rosyjskiej agresji konsekwentnie wspiera Ukrainę w różnych obszarach. Podkreśliła jednocześnie, że bezpieczeństwo Ukrainy jest istotnym elementem bezpieczeństwa Polski i całego regionu.

Wielichowska odniosła się też do trudnych kwestii historycznych w relacjach polsko-ukraińskich. Nawiązując do decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącej nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA", zaznaczyła, że stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje negatywne.

Zdaniem wicemarszałek Sejmu relacje polsko-ukraińskie wymagają dojrzałości, szczerości i gotowości do dialogu, także w sprawach trudnych.

- Prawda historyczna nie powinna nas dzielić.(...) Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy jedności, potrzebujemy odpowiedzialności i potrzebujemy wspólnego spojrzenia w przyszłość - mówiła, po czym dodała, że tylko dialog oparty na prawdzie i wzajemnym szacunku pozwoli budować trwałe partnerstwo odporne na kryzysy.

Gdańsk. Kondratiuk odwołała się do nauk Jana Pawła II

Do kwestii historycznych odniosła się również Ołena Kondratiuk, która odwołała się do nauk Jana Pawła II o przebaczaniu. Podkreśliła, że pamięć historyczna wymaga szacunku, a sporne kwestie powinny być rozwiązywane przez dialog, a nie przez polityczną konfrontację.

Kondratiuk zaznaczyła, że Polska i Ukraina są strategicznymi partnerami, których łączy wspólny wróg - Rosja, a także wspólna wizja Europy. Dziękowała Polsce za pomoc udzieloną Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji, w tym za przyjęcie milionów ukraińskich obywateli.

Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy podkreślała też znaczenie polskiego wsparcia dla integracji Ukrainy z Unią Europejską. Jak zauważyła, odbudowa Ukrainy nie oznacza jedynie inwestycji, ale jest budowaniem wspólnej przyszłości i bezpieczeństwa Europy.

Pozostała część obrad toczyła się zamkniętymi drzwiami. Sesja została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony był współpracy obu państw w procesie odbudowy Ukrainy oraz jej integracji z Unią Europejską. Drugi blok dotyczył kwestii bezpieczeństwa.

Wielichowska o kulisach zgromadzenia. Mówiła o szansach i wyzwaniach

Po zakończeniu sesji wicemarszałek Wielichowska powiedziała, że obie strony są zadowolone z przebiegu środowego zgromadzenia. Jak dodała, przed Polską i Ukrainą stoją zarówno szanse, jak i wyzwania związane m.in. z integracją Ukrainy z UE. Zaznaczyła, że ważną rolę w tym procesie mają do odegrania parlamentarzyści obu państw.

Monika Wielichowska oceniła również, że kontakty między kierownictwem parlamentów Polski i Ukrainy są dobre. Wyraziła nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem.

Odnosząc się do napięć w relacjach polsko-ukraińskich, Wielichowska podkreśliła, że ma nadzieję, że nie wpłyną one na strategiczne partnerstwo obu krajów.

Konferencja Odbudowy Ukrainy 2026. Zełenski nie weźmie udziału

Przypomnijmy, że w czwartek w Gdańsku rusza Konferencja Odbudowy Ukrainy 2026, której celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy oraz pobudzenie inwestycji w ukraińską gospodarkę.

Prezydent Wołodymyr Zełenski, mimo początkowych zapewnień i skierowanego do niego zaproszenia, nie weźmie udziału w wydarzeniu. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swyrydenko.

Do Polski przyjedzie reprezentacja ukraińskiego sektora publicznego i prywatnego. W składzie zespołu znajdą się przedstawiciele biznesu, szefowie spółek państwowych, reprezentanci społeczności lokalnych z całego kraju, a także członkowie rządu i parlamentarzyści.

Na wydarzeniu zabraknie także prezydenta Polski Karola Nawrockiego, który - jak przekazał Pałac Prezydencki - nie otrzymał od strony rządowej zaproszenia.

Swój udział w konferencji odwołał też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityk przekazał, że miał się tam spotkać z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu Rusłanem Stefanczukiem, który również nie przyjedzie do Gdańska.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Decyzję skrytykował Tusk

Udział Zełenskiego w konferencji stanął pod znakiem zapytania, kiedy między Warszawą a Kijowem rozgorzał spór związany z decyzją o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia "Bohaterów UPA".

W związku z sytuacją prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.

Decyzja ta wywołała dyskusję zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Na znak protestu wielu ukraińskich oficjeli, w tym m.in. szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, zdecydowało o odesłaniu polskich odznaczeń państwowych.





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