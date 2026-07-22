W skrócie Polscy i niemieccy żołnierze wspólnie wzmacniają infrastrukturę obronną w ramach programu Tarcza Wschód, realizując zadania inżynieryjne na północno-wschodniej flance NATO.

Niemiecki pododdział stacjonujący w OSPWL Bemowo Piskie składa się głównie ze specjalistów wojsk inżynieryjnych, a Polska planuje również rekonesans z udziałem wojsk francuskich i amerykańskich.

Program Tarcza Wschód, zaplanowany na lata 2024-2028, ma charakter defensywny, a zadania wojsk inżynieryjnych obejmują rozbudowę terenu w celu utrudnienia ruchu przeciwnika.

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Polska zaprosiła żołnierzy Bundeswehry do współpracy w ramach programu Tarcza Wschód. Umacnianie granicy jest odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji.

"Pododdział niemiecki wraz z żołnierzami Wojska Polskiego realizuje zadania inżynieryjne w celu wzmocnienia infrastruktury obronnej na północno-wschodniej flance NATO" - przekazał w komunikacie Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Niemcy zaangażowani w program Tarcza Wschód. Tusk skomentował

Niemiecki pododdział liczący kilkudziesięciu żołnierzy stacjonuje w OSPWL Bemowo Piskie i składa się głównie ze specjalistów wojsk inżynieryjnych. Kontyngent dysponuje własnym personelem zabezpieczenia oraz specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem niezbędnym do realizacji powierzonych zadań.

"Sojusze są tyle warte, ile wspólnych działań. Tarcza Wschód jest tego najlepszym przykładem" - napisał na X szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał również, że trwa rekonesans przed wsparciem wojsk francuskich, a we wrześniu rozpocznie się rekonesans z udziałem żołnierzy amerykańskich.

"Polska Tarcza Wschód staje się wspólnym projektem sojuszników" - dodał Kosiniak-Kamysz. Z kolei wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk napisał, że "tak wygląda sojusz, tak wygląda NATO w praktyce".

Komentarz na tej samej platformie zamieścił też premier Donald Tusk. "Polscy i niemieccy żołnierze razem wzmacniają granicę z Rosją. Takie rzeczy możliwe tylko za Tuska" - stwierdził w opisie do nagrania udostępnionego przez SGWP.

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Tarcza Wschód. Polska wzmacnia granicę z Rosją

Tarcza Wschód ma na celu dostosowanie systemu obronnego Polski do rosnącego zagrożenia zbrojnym atakiem. Budowę programu zaplanowano na lata 2024-2028 w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę. Jak podkreśla MON, projekt ma charakter wyłącznie defensywny.

- Zadaniem wojsk inżynieryjnych w programie Tarcza Wschód jest rozbudowa inżynieryjna terenu po to, aby skanalizować ruch przeciwnika i go spowolnić - tłumaczy w materiale Sztabu Generalnego WP por. Adrian Chodorowski z 16. Pułku Saperów.

- Zaangażowanie naszych żołnierzy przebiega rotacyjnie, w tym planie jest zaangażowanie do 2027 roku - dodaje niemiecki kapitan Marius Erbrich z 10. Dywizji Pancernej Bundeswehry.





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