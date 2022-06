Jak informuje Straż Graniczna, 32 spośród tych osób chciały dostać się na terytorium Polski na terenie działania placówki SG w Białowieży.

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku mjr Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że nie była to jedna grupa, która chciała sforsować granicę, ale były to osoby, które w różnych miejscach chciały przekroczyć granicę w miejscach, gdzie nie ma jeszcze zainstalowanych przęseł w budowanej zaporze.



Granica polsko-białoruska. Budowa zapory

Budowa zapory - jak wcześniej informowano- ma się zakończyć do 30 czerwca. Do tego terminu obowiązuje także rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.

Od 1 lipca do 15 września będzie natomiast obowiązywać wydany przez wojewodę podlaskiego zakaz zbliżania się do granicy na odległość 200 metrów.