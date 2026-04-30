W skrócie Radosław Sikorski podziękował stronie amerykańskiej za współpracę w sprawie uwolnienia więźniów politycznych z Białorusi, w tym Andrzeja Poczobuta.

Wymiana więźniów między Polską a Białorusią objęła Andrzeja Poczobuta, brata Grzegorza Gawła i nieznanego obywatela polskiego, którzy zostali uwolnieni przez reżim Alaksandra Łukaszenki.

W zamian na stronę białoruską przekazano m.in. rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Dziękuję, sekretarzu Marco Rubio za skuteczną współpracę w sprawie uwolnienia więźniów politycznych z Białorusi, w tym Andrzeja Poczobuta" - napisał w mediach społecznościowych Radosław Sikorski.

"Polsko-amerykański sojusz w praktyce" - dodał minister spraw zagranicznych, oznaczając w swoim wpisie także ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a i amerykańskiego wysłannika ds. Białorusi, Johna Coale'a.

Sikorski dziękuje Amerykanom za współpracę. Zareagował ambasador USA

Wpis Sikorskiego opublikował na swoim profilu również Rose. "Dziękuję sekretarzu Marco Rubio i Radosławie Sikorski - wspaniała współpraca wspaniałych sojuszników" - napisał ambasador.

Coale nie odniósł się bezpośrednio do słów szefa polskiego MSZ. Kilkanaście godzin wcześniej wdawał się jednak w dyskusje z internautami, którzy wskazywali, że uwolnienie Poczobuta było negocjowane od długiego czasu przez Sikorskiego i jego zespół, a Amerykanie udzielili jedynie pomocy.

Wysłannik USA wskazywał, że to nieprawda. W jednym ze swoich wpisów podziękował jednak Polsce, Mołdawii oraz Rumunii za "nieocenione wsparcie w tym wysiłku". "Za prezydentury Trumpa Ameryka stawia się na wezwanie swoich sojuszników i odnosi dyplomatyczne zwycięstwa, których nikt inny nie potrafi osiągnąć" - pisał.

Uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Polska wymieniła więźniów z Białorusią

We wtorek doszło do wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Wśród uwolnionych przez reżim Alaksandra Łukaszenki znalazł się białorusko-polski dziennikarz Andrzej Poczobut. Wolność odzyskał po ponad pięciu latach.

Poza Poczobutem do Polski wrócił także brat Grzegorz Gaweł z krakowskiego zakonu Karmelitów, który w 2025 r. został zatrzymany na Białorusi pod zarzutem szpiegostwa. Uwolniono jeszcze jednego obywatela polskiego, jego tożsamość pozostaje jednak nieznana.

W zamian na stronę białoruską przekazany został m.in. rosyjski archeolog Aleksander Butiagin. Naukowiec był poszukiwany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości pod zarzutem zniszczenia obiektów archeologicznych na okupowanym Krymie. Polski sąd wydał decyzję o możliwości ekstradycji mężczyzny na Ukrainę. Ostatecznie jednak do niej nie doszło.

