Polskie wojskowe satelity na orbicie. Szef MON ogłasza przełom
Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w listopadzie na orbicie pojawią się pierwsze polskie satelity wojskowe. - Będziemy mogli z bardzo dużą dokładnością obrazować (przestrzeń powietrzną - red.) - wyjaśnił wicepremier.
W skrócie
- W listopadzie na orbitę trafią pierwsze polskie satelity wojskowe, co ogłosił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
- Szef MON podkreślił, że satelity umożliwią precyzyjne obrazowanie przestrzeni powietrznej niezależnie od pory dnia czy warunków pogodowych.
- Rząd zapowiedział przyspieszenie pozyskiwania systemów dronowych i antydronowych w odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
Szef MON był gościem środowego poranka na antenie TVN24. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił przełom w sprawie polskiej obecności na przestrzeni pozaziemskiej.
Jak przekazał wicepremier, w listopadzie polskie wojskowe satelity po raz pierwszy pojawią się na orbicie.
Polskie satelity na orbicie. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłasza
- Niezależnie od pory, czy to dzień, czy noc, niezależnie od zachmurzenia, co często utrudniało obrazowanie, będziemy mogli z bardzo dużą dokładnością obrazować (przestrzeń powietrzną - red.) - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.
Kosiniak-Kamysz dodał, że takie rozwiązanie sprawdziło się w warunkach wojny w Ukrainie i pomogło określić, "skąd idzie zagrożenie". - Sprawdziło się w Ukrainie, sprawdzi się w Polsce - zapewnił szef MON.
Lider PSL poinformował, że producentem satelitów, które mają "zdolność monochromatycznego obrazowania", jest polsko-fińska firma Ice Eye. Wkrótce urządzenia mają być przetransportowane z Finlandii do Stanów Zjednoczonych. W listopadzie z półwyspu Canaveral zostaną przeniesione na orbitę.
Rząd reaguje na rosyjskie prowokacje. Wojsko szybciej otrzyma nowe systemy
Po wtorkowym posiedzeniu rządu padła inna ważna zapowiedź dotycząca sfery polskiej obronności. - Pozyskiwanie systemów dronowych i antydronowych zostanie przyspieszone - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
- Tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej, podejmując decyzję w tych sprawach, nie powinno mieć żadnych dodatkowych barier instytucjonalnych - mówił Szłapka.
Decyzja zapadła w związku z ostatnimi prowokacjami. Na początku września kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Wojsko podjęło wówczas decyzję o zestrzeleniu części bezzałogowców.