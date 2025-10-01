W skrócie W listopadzie na orbitę trafią pierwsze polskie satelity wojskowe, co ogłosił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił, że satelity umożliwią precyzyjne obrazowanie przestrzeni powietrznej niezależnie od pory dnia czy warunków pogodowych.

Rząd zapowiedział przyspieszenie pozyskiwania systemów dronowych i antydronowych w odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.

Szef MON był gościem środowego poranka na antenie TVN24. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił przełom w sprawie polskiej obecności na przestrzeni pozaziemskiej.

Jak przekazał wicepremier, w listopadzie polskie wojskowe satelity po raz pierwszy pojawią się na orbicie.

Polskie satelity na orbicie. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłasza

- Niezależnie od pory, czy to dzień, czy noc, niezależnie od zachmurzenia, co często utrudniało obrazowanie, będziemy mogli z bardzo dużą dokładnością obrazować (przestrzeń powietrzną - red.) - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz dodał, że takie rozwiązanie sprawdziło się w warunkach wojny w Ukrainie i pomogło określić, "skąd idzie zagrożenie". - Sprawdziło się w Ukrainie, sprawdzi się w Polsce - zapewnił szef MON.

Lider PSL poinformował, że producentem satelitów, które mają "zdolność monochromatycznego obrazowania", jest polsko-fińska firma Ice Eye. Wkrótce urządzenia mają być przetransportowane z Finlandii do Stanów Zjednoczonych. W listopadzie z półwyspu Canaveral zostaną przeniesione na orbitę.

Rząd reaguje na rosyjskie prowokacje. Wojsko szybciej otrzyma nowe systemy

Po wtorkowym posiedzeniu rządu padła inna ważna zapowiedź dotycząca sfery polskiej obronności. - Pozyskiwanie systemów dronowych i antydronowych zostanie przyspieszone - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.

- Tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej, podejmując decyzję w tych sprawach, nie powinno mieć żadnych dodatkowych barier instytucjonalnych - mówił Szłapka.

Decyzja zapadła w związku z ostatnimi prowokacjami. Na początku września kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Wojsko podjęło wówczas decyzję o zestrzeleniu części bezzałogowców.

