W skrócie Dowództwo Operacyjne ogłosiło, że uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej w odpowiedzi na rosyjskie uderzenia w zachodniej części Ukrainy.

Wojsko podkreśliło, że podjęte działania mają charakter prewencyjny i mają na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej przy granicy.

Sytuacja jest stale monitorowana przez wojsko, przy czym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie wydały komunikatów.

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Powietrznych poinformowało, że Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło "niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej" w odpowiedzi na uderzania Rosji w zachodniej Ukrainie.

"Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podało w komunikacie DORSZ.

Atak Rosji w zachodniej Ukrainie. Jest reakcja DORSZ

Wojsko zapewniło, że monitoruje sytuację, a siły pozostają w gotowości do reakcji.

Dotąd nie pojawiły się komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po godzinie 9.20 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wstrzymaniu pracy lotnisk na wschodzie Polski.

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze" - przekazała agencja.

Dramatyczna noc w Ukrainie. Rosja uderzyła w Kijów

Trwające ataki w zachodniej Ukrainie są kontynuacją zaciekłej wymiany pomiędzy Rosją i Ukraina, podczas której wojska Moskwy zaatakowały z użyciem rakiet balistycznych dwa najważniejsze mosty w Kijowie.

Administracja ukraińskiej stolicy potwierdziła, że na mostach Północnym i Południowym doszło do zniszczeń w naziemnej infrastrukturze kolejowej. Wstrzymany został ruch jednej z linii metra w Kijowie.

W odpowiedzi Ukraińcy zaatakowali Most Krymski, sztandarową inwestycję Moskwy w okupowanym regionie. Uszkodzenia przeprawy są bardzo poważne, w wyniku ataku zawalił się jeden z łuków mostu, otwiera się w nowym oknie. AFP podała, że w po ataku rosyjski rząd zwołał nadzwyczajne posiedzenie, otwiera się w nowym oknie.



