Polskie wojsko poderwało lotnictwo. Rosja uderza w Ukrainę

Karol Płatek

Karol Płatek

Aktualizacja

Rosja przeprowadza kolejny atak powietrzny na Ukrainę. W odpowiedzi polskie wojsko poderwało myśliwce i postawiło w stan gotowości systemy obrony powietrznej. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB. Porty lotnicze w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały operacje.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Cztery myśliwce odrzutowe F-16 lecą w zwartym szyku na tle nieba z dynamicznymi chmurami
Polskie myśliwce F-16 w locieMateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła atak powietrzny na Ukrainę, a polskie siły zbrojne zareagowały podniesieniem gotowości lotnictwa i systemów obrony powietrznej.
  • Dowództwo Operacyjne poinformowało o działaniach prewencyjnych polegających na monitorowaniu sytuacji i zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB dotyczący rosyjskiego ataku i działań polskiego lotnictwa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W środę rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Ma to związek z rosyjskimi atakami prowadzonymi za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - przekazano.

Wojsko poinformowało również, że naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Zobacz również:

Zmasowany atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, wysłano alerty RCB. Zdj. ilustracyjne
Polska

Rosja zaatakowała Ukrainę. W powietrzu polskie myśliwce, wysłano alert RCB

Dorota Hilger
Dorota Hilger

"W związku z działaniami lotnictwa wojskowego zamknięte zostały lotniska w Lublinie i Rzeszowie" - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Rosja atakuje Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane

Dowództwo Operacyjne podkreśliło, że działania polskiego wojska mają charakter prewencyjny. Ich celem jest zabezpieczenie i ochrona polskiej przestrzeni powietrznej, przede wszystkim w rejonach sąsiadujących z zagrożonymi obszarami.

"DOW RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono w komunikacie.

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump
Świat

Amerykanie coraz bliżej zadania ciosu Rosji. Boją się, co zrobi Trump

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Polska poderwała myśliwce. Alert RCB w dwóch województwach

W związku z trwającym rosyjskim atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w środę rano alert do osób przebywających w województwach lubelskim i podkarpackim.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano w wiadomości.

Także podczas wtorkowych ataków ostrzeżenia trafiły do mieszkańców wybranych powiatów obu województw. Po zakończeniu zagrożenia RCB rozesłało wówczas kolejny komunikat, informując o odwołaniu alarmu i braku zagrożenia na terytorium Polski.

Podobne działania polskie wojsko prowadziło również we wtorek nad ranem. W związku z aktywnością rosyjskich dronów poderwano wówczas myśliwce i postawiono w stan gotowości naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego.

Operowanie lotnictwa zakończono około godz. 5.30. Dowództwo Operacyjne poinformowało wówczas, że nie zarejestrowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz również:

Trump zdecydował o przeniesieniu środków z Europy
Świat

Trump tnie wsparcie dla Europy. Dwa państwa NATO na liście

Agata Sucharska
Agata Sucharska


"Polityczny WF": Mercedes, Tajlandia, lista wpływów. Wiemy, co zarzucają posłowi KOINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze