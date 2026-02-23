W skrócie Prokuratura Krajowa utworzyła zespół do prowadzenia śledztwa w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej powiązanej z handlem ludźmi i przestępstwami seksualnymi, obejmującej także polskie wątki w aferze Epsteina.

Trzech prokuratorów z Prokuratury Krajowej zostało oddelegowanych do zespołu, a decyzja o wszczęciu śledztwa będzie zależała od zgromadzonego materiału dowodowego.

Premier Donald Tusk oraz ministrowie Żurek, Kierwiński i Siemoniak koordynują prace zespołu, który planuje zwrócić się do strony amerykańskiej o wydanie utajnionych dokumentów dotyczących sprawy.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że został powołany zespół śledczy do "prowadzenia postępowania przygotowawczego dotyczącego działalności międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi i przestępstwami przeciwko wolności seksualnej". Chodzi o polskie wątki w aferze Epsteina.

Jak czytamy w komunikacie prasowym PK, przedmiotem prac zespołu będzie "działalność w latach 2005-2018 w Stanach Zjednoczonych, Polsce i innych krajach zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, z udziałem obywateli Polski, zajmującej się handlem ludźmi poprzez werbowanie osób małoletnich przy użyciu podstępu oraz wprowadzanie ich w błąd co do możliwości zrobienia kariery w agencjach mody, w celu ich seksualnego wykorzystania oraz dopuszczania się przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności".

Oddelegowanych do zespołu zostało trzech prokuratorów pracujących w Prokuraturze Krajowej. Rzecznik instytucji prok. Przemysław Nowak dodał, że decyzja w przedmiocie wszczęcia śledztwa zostanie podjęta przez prokuratorów na podstawie zgromadzonego przez nich materiału dowodowego.

Polskie wątki w aferze Epsteina. Powstał specjalny zespół

O powstaniu zespołu śledczego mówił w połowie lutego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Z kolei decyzję o utworzeniu zespołu analitycznego ogłosił na początku lutego premier Donald Tusk. Zespół ma zbadać polskie wątki w skandalu w Stanach Zjednoczonych, dotyczącym amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.

Zespołowi przewodniczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w koordynacji z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.

Na konferencji prasowej 12 lutego szef MS poinformował o spotkaniu zespołu, które odbyło się wcześniej tego dnia. - Mieliśmy swego rodzaju burzę mózgów i planowanie pracy tego zespołu - powiedział Żurek.

Afera Epsteina. Rząd powołał specjalny zespół

Minister sprawiedliwości przypomniał, że w zespole pracują przedstawiciele kilku resortów. Żurek powiedział też, że planowane jest zwrócenie się do strony amerykańskiej o wydanie wszystkich utajnionych dokumentów, by zbadać, czy w Polsce trwał proceder handlu ludźmi, czy dochodziło do przestępstw, kto za to odpowiada i czy są w Polsce ofiary tego procederu.

Pod koniec stycznia Departament Sprawiedliwości USA opublikował około 3 mln stron dokumentów z akt sprawy nieżyjącego już Jeffreya Epsteina, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata. W dokumentach pojawiają się także wątki polskie.

Kilka dni później premier Tusk zapowiedział utworzenie zespołu ds. polskich wątków w tzw. aferze Epsteina dodając, że będzie prosił prokuratorów i służby o szybką, i szczegółową analizę każdego dostępnego dokumentu w tej sprawie.

