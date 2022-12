Dziennikarz skrytykował też prezes Polskiego Radia. "Prawnicy namawiają mnie, bym poszedł z tym do sądu. Jeśli się na to zdecyduję, choć nie mam ochoty ganiać po sądach, to nie chciałbym pozywać Polskiego Radia, które i tak ledwo zipie, a jego prezes. Tak, wiem, że Kamińska nie jest postacią samodzielną, lecz wymyśloną i zainstalowaną na tym stanowisku przez szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego i jego żonę Annę Czabańską, radiową szarą eminencję" - stwierdził w dalszej części oświadczenia.

W oświadczeniu Mazurek wyjaśnił też, dlaczego przyjął propozycję pracy w Polskim Radiu. "Dwa lata temu, po kilku latach namawiania mnie, uległem prośbie dyrektor Dwójki Małgorzaty Małaszko i wróciłem do Programu II. Wróciłem, bo już tam wcześniej pracowałem, zanim poprzedni reżim miał mnie serdecznie dość. W 'Mazurek słucha' nie było polityków, nie było polityki, nie było awantur" - pisze dziennikarz.