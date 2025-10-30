Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie opublikowanym na platformie X poinformowało, że "w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej uderzającej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej"

Jak czytamy "uruchomione zostały wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji".

Poderwano polskie myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowało DORSZ.

Jak podkreślono, działania te mają charakter prewencyjny. Celem operacji jest zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do obszarów, które mogą być narażone na zagrożenie.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - przekazano w komunikacie.

W związku z aktywnością lotnictwa decyzję wydała także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

"Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań" - napisała PAŻP na platformie X.

PAŻP nie poinformowała na jaki czas zamknięte zostaną te lotniska.

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Komunikat wojska

Z kolei w środę w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowano, że dyżurna para myśliwców MiG-29 "dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności" rosyjskiego samolotu.

Sprecyzowano, że chodzi o rosyjski samolot Ił-20, który wykonywał lot nad Bałtykiem.

Maszyna realizowała misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, jednak bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, co stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Dowództwo podkreśliło, że rosyjski samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, a operacja przebiegła "zgodnie z procedurami NATO i bez zakłóceń".

"Siły Zbrojne RP pozostają w stałej gotowości, by reagować na każde zagrożenie i chronić suwerenność polskiej przestrzeni powietrznej" - zapewniono wówczas.

