Polskie myśliwce w akcji. "Uruchomiono wszystkie dostępne siły"
"Rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej" - podało w czwartek rano na kanale X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. To reakcja na nocny, zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Działania mają charakter prewencyjny i służą zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie opublikowanym na platformie X poinformowało, że "w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej uderzającej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej"
Jak czytamy "uruchomione zostały "wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji".
Poderwano polskie myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"
"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowało DORSZ.
Jak podkreślono, działania te mają charakter prewencyjny. Celem operacji jest zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do obszarów, które mogą być narażone na zagrożenie.
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - przekazano w komunikacie.
