Polskie myśliwce w akcji. "Uruchomiono wszystkie dostępne siły"

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie opublikowanym na platformie X poinformowało, że "w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej uderzającej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej"

Jak czytamy "uruchomione zostały "wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji".

Poderwano polskie myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowało DORSZ.

Jak podkreślono, działania te mają charakter prewencyjny. Celem operacji jest zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do obszarów, które mogą być narażone na zagrożenie.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - przekazano w komunikacie.

Więcej informacji wkrótce...

