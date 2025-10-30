Polskie myśliwce w akcji. Chwilowo zamknięto lotniska. Nowy komunikat

"Rozpoczęto operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej" - podało w czwartek rano na kanale X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Działania zostały zakończone po godzinie 10:00 i miały charakter prewencyjny oraz służyły zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej. W trakcie operacji przestrzeń nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie była tymczasowo zamknięta. Porty wznowiły pracę po godzinie 9:00 - podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie opublikowanym na platformie X poinformowało, że "w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej uderzającej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej"

Jak czytamy "uruchomione zostały wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji". Operacja zakończyła się około godziny 10:00.

Jak podkreśliło Ministerstwo Obrony Narodowej, operacja przebiegła bez zakłóceń, a przestrzeń powietrzna RP nie została naruszona.

Poderwano polskie myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowało na ranem DORSZ.

Z komunikatu MON wynika, że w działaniach wzięły udział samoloty wojskowe z państw NATO, w tym Królewskich Norweskich Sił Powietrznych, Hiszpanii i Turcji.

    Jak podkreślono, działania miały charakter prewencyjny. Celem operacji było zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do obszarów, które mógłby być narażone na zagrożenie.

    "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniano w komunikacie.

    Ministerstwo podziękowało również Bundeswehrze za zaangażowanie w operację oraz wsparcie systemem Patriot, który wzmocnił ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.

    W związku z aktywnością lotnictwa decyzję wydała także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

    "Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań" - napisała PAŻP na platformie X.

    Porty lotnicze wznowiły pracę po godzinie 9:00.

    Z kolei w środę w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowano, że dyżurna para myśliwców MiG-29 "dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności" rosyjskiego samolotu.

    Sprecyzowano, że chodzi o rosyjski samolot Ił-20, który wykonywał lot nad Bałtykiem.

      Maszyna realizowała misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, jednak bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, co stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

      Dowództwo podkreśliło, że rosyjski samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, a operacja przebiegła "zgodnie z procedurami NATO i bez zakłóceń".

      "Siły Zbrojne RP pozostają w stałej gotowości, by reagować na każde zagrożenie i chronić suwerenność polskiej przestrzeni powietrznej" - zapewniono wówczas.

