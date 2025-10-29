Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Akcja nad Bałtykiem

Dyżurna para myśliwców MiG-29 "dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności" rosyjskiego samolotu - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak dodało, stało się to we wtorek. Obca maszyna wykonywała lot nad Bałtykiem i "nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej".

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot (zdj. ilustracyjne)
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot (zdj. ilustracyjne)IPA / BACKGRID / Backgrid UK / ForumAgencja FORUM

W skrócie

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych we wpisie na X polskie myśliwce MiG-29 we wtorek "dokonały skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej".

Sprecyzowano, że chodzi o rosyjski samolot Ił-20, który wykonywał lot nad Bałtykiem.

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Komunikat wojska

Maszyna realizowała misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, jednak bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, co stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Dowództwo podkreśliło, że rosyjski samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, a operacja przebiegła "zgodnie z procedurami NATO i bez zakłóceń".

"Siły Zbrojne RP pozostają w stałej gotowości, by reagować na każde zagrożenie i chronić suwerenność polskiej przestrzeni powietrznej" - zapewniono.

Polskie Siły Powietrzne pełnią dyżury bojowe w ramach NATO Integrated Air and Missile Defence System (NATINAMDS), którego celem jest ochrona przestrzeni powietrznej państw Sojuszu.

Operacje przechwyceń nad Bałtykiem są rutynowym elementem tej misji i odbywają się regularnie, szczególnie w sytuacjach, gdy samoloty Federacji Rosyjskiej wykonują loty w pobliżu granic państw NATO bez wymaganych procedur.

