Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Akcja nad Bałtykiem
Dyżurna para myśliwców MiG-29 "dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności" rosyjskiego samolotu - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak dodało, stało się to we wtorek. Obca maszyna wykonywała lot nad Bałtykiem i "nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej".
W skrócie
- Polskie myśliwce MiG-29 przechwyciły rosyjski samolot Ił-20 nad Bałtykiem.
- Rosyjski samolot wykonywał lot rozpoznawczy w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem.
- Operacja przebiegła zgodnie z procedurami NATO; polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona.
Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych we wpisie na X polskie myśliwce MiG-29 we wtorek "dokonały skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej".
Sprecyzowano, że chodzi o rosyjski samolot Ił-20, który wykonywał lot nad Bałtykiem.
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Komunikat wojska
Maszyna realizowała misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, jednak bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, co stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.
Dowództwo podkreśliło, że rosyjski samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, a operacja przebiegła "zgodnie z procedurami NATO i bez zakłóceń".
"Siły Zbrojne RP pozostają w stałej gotowości, by reagować na każde zagrożenie i chronić suwerenność polskiej przestrzeni powietrznej" - zapewniono.
Polskie Siły Powietrzne pełnią dyżury bojowe w ramach NATO Integrated Air and Missile Defence System (NATINAMDS), którego celem jest ochrona przestrzeni powietrznej państw Sojuszu.
Operacje przechwyceń nad Bałtykiem są rutynowym elementem tej misji i odbywają się regularnie, szczególnie w sytuacjach, gdy samoloty Federacji Rosyjskiej wykonują loty w pobliżu granic państw NATO bez wymaganych procedur.