Polskie myśliwce poderwane, wysłano alerty RCB. Trwa atak Rosji na Ukrainę

We wtorek po godz. 5 alert o podobnej treści otrzymały osoby przebywające na terenie woj. lubelskiego. Po kilkudziesięciu minutach wydano kolejny komunikat, informujący o braku zagrożenia.

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Alert RCB dla dwóch województw. Trwa rosyjski atak na Ukrainę

Kolejny alert wysłano do mieszkańców powiatów z województw:

lubelskiego: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski

podkarpackiego: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny otrzymali także ostrzeżenia w poniedziałek wieczorem - również odwołano je po kilkudziesięciu minutach.

Atak Rosji na Ukrainę, myśliwce poderwane. "Siły i środki pozostają w gotowości"

O poderwaniu polskich myśliwców poinformowało również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej" - wskazano.

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W komunikacie Dowództwo zapewniło też, że działania mają charakter prewencyjny i "są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zakończono wpis.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że z uwagi na działania lotnictwa wojskowego, przestrzeń nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie została zamknięta.

Artykuł aktualizowany.



