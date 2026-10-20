Polskie myśliwce poderwane, wysłano alerty RCB. Ataki Rosji na Ukrainę

W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego ze względu na rosyjskie ataki na Ukrainę. Alert RCB o braku zagrożenia wysłano po godz. 12.30.

Operacje lotnicze nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie zostały czasowo wstrzymane.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało również o poderwaniu polskich myśliwców.

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We wtorek po godz. 5 alert o podobnej treści otrzymały osoby przebywające na terenie woj. lubelskiego. Po kilkudziesięciu minutach wydano kolejny komunikat, informujący o braku zagrożenia.

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Alert RCB dla dwóch województw. Trwa rosyjski atak na Ukrainę

Kolejny alert wysłano do mieszkańców powiatów z województw:

lubelskiego: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski

podkarpackiego: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny otrzymali także ostrzeżenia w poniedziałek wieczorem - również odwołano je po kilkudziesięciu minutach.

Po godz. 12.30 został wysłany kolejny alert, tym razem informujący o braku zagrożenia.

"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - to treść komunikatu.

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Atak Rosji na Ukrainę, myśliwce poderwane. "Siły i środki pozostają w gotowości"

O poderwaniu polskich myśliwców poinformowało również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej" - wskazano.

W komunikacie Dowództwo zapewniło też, że działania mają charakter prewencyjny. Po ok. trzech godzinach poinformowano o zakończeniu operowania polskiego lotnictwa.

"System obron powietrznej powrócił do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że z uwagi na działania lotnictwa wojskowego, przestrzeń nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie została zamknięta.

Chwilę przed godz. 10 polskiego czasu mer Lwowa Andrij Sadowy napisał na Telegramie o trzech dronach, zbliżających się w kierunku miasta.

"Natychmiast przenieś się w bezpieczne miejsce i pozostań tam do końca połączenia" - przekazał.



