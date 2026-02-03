W skrócie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu polskich myśliwców i samolotu wczesnego ostrzegania w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą.

Polskie wojsko określiło to działanie jako prewencyjne i służące zabezpieczeniu oraz ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w pobliżu zagrożonych obszarów.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, używając dronów i rakiet balistycznych, w wyniku czego odnotowano eksplozje i co najmniej dwie ofiary.

W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do zmasowanego ataku Rosji na terytorium Ukrainy. Wykorzystano drony i rakiety balistyczne.

Polskie myśliwce i samolot wczesnego ostrzegania w powietrzu

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - przekazało DORSZ w komunikacie na X przed godz. 4.00 nad ranem.

Sprecyzowano, że "poderwane zostały myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości".

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - informuje dowództwo.

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło, że monitoruje bieżącą sytuację i jest gotowe do ewentualnej natychmiastowej reakcji.

Nocny atak Rosji na terytorium Ukrainy

Według agencji Ukrinform w nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przypuściła ataki z wykorzystaniem bezzałogowców i rakiet balistycznych. Około godz. 1.00 informowano, że doszło do eksplozji w Dnieprze.

Siły obrony powietrznej Ukrainy podały, że udało się zestrzelić 157 dronów ze 171 wykrytych.

Później eksplozje odnotowano w Kijowie, początkowo w lewobrzeżnej części stolicy. Jak poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko, trafione zostały budynki mieszkalne. Doszło też do pożaru przedszkola.

"Uszkodzona została stacja benzynowa. Uszkodzone zostały także zaparkowane samochody oraz budynek stacji" - zrelacjonowali reporterzy Ukrinform.

Wiadomo o co najmniej dwóch ofiarach tych ataków.

