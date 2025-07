Polskie MSZ protestuje po słowach biskupów. Oficjalny protest do Watykanu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało we wtorek, że ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej wręczył we wtorek Javierowi Domingo Fernándezowi Gonzálezowi, szefowi protokołu dyplomatycznego Watykanu "demarche, w którym strona polska wyraża oburzenie niedawnymi, niedopuszczalnymi wypowiedziami biskupów Długosza oraz Meringa ".

Jak czytamy w komunikacie, jest to reakcja "na wypowiedzi hierarchów kościelnych w ostatnich dniach, odpowiednio z dnia 11 oraz 13 lipca , które godzą w zapisy Konkordatu podpisanego 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską a RP".

MSZ w demarche podkreśliło, iż zgodnie z art. 1 Konkordatu "RP i Stolica Apostolska, każde w swoim zakresie, są niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach oraz do współdziałania dla dobra ludzkości i dobra wspólnego".