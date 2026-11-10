Po zamachu w Krakowie i w przededniu Święta Niepodległości polskie miasta zwiększają środki bezpieczeństwa. Najwięcej pracy mają przede wszystkim służby pod Wawelem, które chcą zabezpieczyć środowe Święto Niepodległości i przygotować się na przyszłość - tak, by 7 listopada nigdy się już nie powtórzył.

Wyjątkowa odpowiedzialność spoczywa też na Warszawie.

To tam tradycyjnie odbywają się główne obchody Święta Niepodległości, z Marszem Niepodległości na czele. W przeszłości zdarzało się, że marsz, który organizują środowiska prawicowe, zamieniał się w uliczną bitwę. Tym razem jednak zarówno organizatorzy wydarzenia, jak i władze miasta nie chcą oglądać tego typu obrazków.

Warszawa czeka na Marsz Niepodległości

- Służby zapewniają, że będą dysponować odpowiednimi siłami i środkami, aby utrzymać porządek publiczny. Po rekomendacji policji ustawiliśmy betonowe zapory na Krakowskim Przedmieściu, wyłączając ten odcinek z ruchu. Jeśli będzie taka potrzeba - ustawimy kolejne zapory w wyznaczonych przez policję miejscach - zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

- Poleciłem również miejskim służbom wzmożoną czujność, szczególnie Straży Miejskiej, służbom monitoringu i Stołecznemu Centrum Bezpieczeństwa.

11 listopada w Warszawie będą obowiązywać dodatkowe zakazy dotyczące noszenia broni oraz używania wyrobów pirotechnicznych - dodaje włodarz Warszawy.

Co istotne, obchody w Warszawie nie zostały odwołane, podobnie jest w innych miastach. Jak słyszymy, urzędnicy nie chcą wpadać w obsesję i mają nadzieję, że Kraków był strasznym, ale jednostkowym przypadkiem.

Białystok. "Ważne, aby nie panikować"

- Bardzo ważne, aby nie panikować, funkcjonować w miarę możliwości normalnie i zachowywać zwiększoną czujność. 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbędą się uroczystości na Rynku Kościuszki oraz coroczny bieg "Biegnę dla Niepodległej" - przekazała nam Urszula Boublej, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Rozmówczyni Interii zapewnia, że jej miasto od lat przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa. A to nie tylko z powodu spraw wewnętrznych, ale również zagrożenia zewnętrznego. Białystok jest bowiem miastem, które sąsiaduje z zagrożeniem ze wschodu.

W Białymstoku działa system monitoringu wizyjnego obejmujący niemal 600 kamer oraz dodatkowo 200 kamer w ramach systemu zarządzania ruchem. Straż Miejska obsługuje centrum monitoringu i pozostaje też w bezpośrednim kontakcie z lokalną policją.

- Z informacji od komendanta straży miejskiej wiemy, że po wydarzeniach w Krakowie zwiększono liczbę patroli w centrum. Przyglądamy się również zabezpieczeniom uniemożliwiającym wjazd na nasz główny plac, czyli Rynek Kościuszki w Białymstoku. Będziemy analizowali, czy dotychczasowe zabezpieczenia, w tym specjalne zapory obsługiwane przez Straż Miejską są wystarczające. Musimy przeanalizować, czy nie warto rozważyć ich wzmocnienia - podkreśla Boublej.

Lublin zwiększy liczbę patroli

Dodatkowe pół miliona złotych jeszcze w tym roku przeznaczy inne przyfrontowe miasto - Lublin - na zwiększenie liczby policyjnych patroli.

Na ulicach będzie więcej policjantów i strażników miejskich. Każda kamera monitoringu w mieście będzie nastawiona na wyszukiwanie sytuacji nietypowych i ponadstandardowych w kontekście bezpieczeństwa.

To efekt posiedzenia miejskiego sztabu kryzysowego, który odbył się w niedzielę, czyli dzień po krakowskich wydarzeniach.

- Działamy zapobiegawczo, by zwiększyć bezpieczeństwo oraz zapewnić służbom możliwość szybkiego reagowania w razie zagrożenia. Apeluję o zachowanie spokoju, a także korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Toruń stawia na bariery

W Toruniu wjazd pojazdów do najbardziej uczęszczanych części Zespołu Staromiejskiego nie będzie już tak łatwy, jak dotąd.

Zaplanowano rozmieszczenie mobilnych barier technicznych, w tym pojazdów miejskich spółek, które będą stanowiły dodatkowe zabezpieczenie wybranych wjazdów na Starówkę.

Rozwiązania te mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnego dostępu dla służb ratunkowych.

Wzorem innych miast w Toruniu zwiększono liczbę patroli policji i Straży Miejskiej. Wzmocniona obecność służb zostanie utrzymana również podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz finałowych dni festiwalu ToruńCAMERIMAGE 2026, który trwa od ubiegłego tygodnia.

Analizowane będą m.in. możliwości montażu dodatkowych słupków automatycznych, stałych barier technicznych oraz rozwiązań organizacyjnych ograniczających ryzyko nieuprawnionego wjazdu pojazdów do przestrzeni przeznaczonych przede wszystkim dla pieszych.

20 listopada w Toruniu rozpocznie się tradycyjny Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy, który nie został odwołany. Ma jednak zostać dodatkowo wzmocniony. Co więcej, jak dotąd żaden jarmark organizowany corocznie w Polsce nie został odwołany.

Wrocław. Więcej zapór i barier

Podobnie jest we Wrocławiu, gdzie odbędzie się zarówno jarmark, jak i wcześniej obchody 11 listopada. Wzmocniona zostanie natomiast ochrona tych wydarzeń.

Policja i Straż Miejska zwiększyły obecność funkcjonariuszy, szczególnie w rejonie Rynku, na Ostrowie Tumskim i w innych uczęszczanych miejscach. Dodatkowe patrole obejmują również centra handlowe.

W rejonie wrocławskiego Rynku od 2025 roku jest już blisko 80 betonowych zapór ograniczających możliwość wjazdu samochodów do przestrzeni pieszych. Prezydent zdecydował o zakupie kolejnych zapór oraz barier mobilnych. Nowe zabezpieczenia mają być dostępne przed rozpoczęciem Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Przed obchodami 11 listopada na trasie przewidziano mobilne zapory. W razie potrzeby do zabezpieczania przestrzeni będą wykorzystywane również duże pojazdy miejskich służb i spółek.

Wrocław kupi też kilkadziesiąt zestawów do tamowania masywnych krwotoków. Pozwolą one udzielać pomocy ciężko rannym jeszcze przed przyjazdem ratowników medycznych.

Sopot. Betonowe donice już chronią

O ile Wrocław od roku inwestuje w dodatkowe zabezpieczenia, tak Sopot robi to od dłuższego czasu. Po wydarzeniach w 2014 roku, kiedy to samochód wjechał na ul. Bohaterów Monte Cassino, miasto zabezpieczyło potencjalne miejsca wjazdów dużymi, betonowymi donicami.

- To naturalne, bardzo ciężkie zapory. W innych miejscach, np. przy wjeździe na alejkę nadmorską, którą można dotrzeć na Skwer Kuracyjny w okolicach mola, zamontowane zostały słupki, które sterowane są elektronicznie. Jedynym wydarzeniem, które odwołaliśmy ze względu na żałobę narodową jest minirecital w Teatrze Atelier. Innych wydarzeń nie odwołujemy - przekazała nam Izabela Heidrich, dyrektor biura prezydenta miasta.

Zakopane. Służby na Krupówkach

Podobnie dzieje się w innym niezwykle atrakcyjnym polskim kurorcie, czyli w Zakopanem.

Kluczowym punktem w mieście są słynne Krupówki, gdzie od niedzieli patroluje pieszo większa liczba strażników miejskich. Urzędnicy analizują także możliwość zastosowania dodatkowych zabezpieczeń infrastrukturalnych, w tym zapór lub szykan drogowych, które ograniczyłyby ruch pojazdów w rejonie Krupówek.

- Ponadto burmistrz miasta Zakopane przekazuje rokrocznie środki finansowe na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na zwiększenie liczby patroli policyjnych w mieście - przekazali nam zakopiańscy urzędnicy.

Łódź. Przyciski SOS pomagają złapać przestępców

Wzmożone patrole policji i straży miejskiej obserwują też mieszkańcy Łodzi. Można tam spotkać m.in. funkcjonariuszy na… koniach.

Na najbardziej reprezentacyjnej łódzkiej ulicy - Piotrkowskiej - już kilka lat temu zamontowano słupki bezpieczeństwa uniemożliwiające wjazd pojazdów nieuprawnionych.

- Do tej pory system kilkakrotnie uniemożliwił wjazd i jeżdżenie po ulicy nieuprawnionych pojazdów - przekazali nam urzędnicy.

Dodatkowo w mieście działa ponad 1,5 tys. kamer monitoringu, a w najbardziej uczęszczanych miejscach w mieście jest również zamontowanych 30 przycisków SOS, które w razie potrzeby umożliwiają natychmiastowy kontakt ze strażnikami Straży Miejskiej w Łodzi.

- Wielokrotnie dzięki nim udało się zidentyfikować i ująć sprawców różnego rodzaju przestępstw popełnionych w przestrzeni miejskiej. Obecność funkcjonariuszy na ulicach i inne podejmowane działania na pewno pozytywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Apelujemy również do mieszkańców, aby w razie zaobserwowania niepokojących zdarzeń, zachowań czy sytuacji jak najszybciej powiadamiali odpowiednie służby - przekazali nam łódzcy urzędnicy.

Łukasz Szpyrka



