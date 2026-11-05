Konkurujące ze sobą na co dzień największe polskie redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe połączyły siły i 5 listopada 2026 roku wystartowały z ogólnokrajową inicjatywą społeczną "Media Przeciw Dezinformacji". Polskie media postanowiły odłożyć na bok rynkową rywalizację i przemówić jednym głosem, by pomóc społeczeństwu budować odporność na manipulację, fałszywe narracje i oszustwa, na które natrafiamy w sieci.

Akcja Media Przeciw Dezinformacji. Polskie redakcje łączą siły w walce z manipulacją

Do tej wyjątkowej inicjatywy przystąpiły redakcje reprezentujące niemal każdy segment rynku mediowego w Polsce:

Telewizja Polsat,

Interia,

Grupa RMF,

Wirtualna Polska,

Polska Press,

Wydawnictwo Bauer,

Dziennik Gazeta Prawna,

Press,

Wirtualne Media

wydawcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych

Inicjatywę otworzyła debata dziennikarska, w której wzięli udział m.in. Agnieszka Gozdyra (Polsat), Tomasz Walczak (Interia), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Michał Potocki (Dziennik Gazeta Prawna), Tomasz Terlikowski (RMF FM) oraz Marek Twaróg (Grupa Polska Press). Dziennikarze zgodnie przyznali, że skala dezinformacji w przestrzeni publicznej osiągnęła poziom, który wymaga natychmiastowego i skonsolidowanego działania.

Od niebezpiecznych porad po deepfake. Jak dezinformacja niszczy zaufanie Polaków

Dezinformacja zaczęła realnie wpływać na nasze codzienne finanse, zdrowie oraz relacje społeczne. Sfałszowane oferty inwestycyjne, groźne dla zdrowia porady zdrowotne, manipulowane nagrania z wizerunkami znanych osób czy celowo wywoływana panika to plaga dzisiejszego internetu. To problem, który rzuca cień nie tylko na nasze prywatne wybory, fałsz niszczy bowiem więzi międzyludzkie, nakręca krzywdzące uprzedzenia i zatruwa debatę publiczną. Co gorsza, brak zdecydowanej reakcji ze strony gigantów technologicznych tylko potęguje problem.

Potrzebę podjęcia natychmiastowych kroków pokazują liczby:

85% dorosłych Polaków uważa rozprzestrzenianie fałszywych informacji za poważne zagrożenie dla państwa (badanie Pew Research Center z sierpnia 2025 r.).

Tylko w pierwszym półroczu 2026 roku Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK zgłosił platformom społecznościowym 65 220 niebezpiecznych treści i kont .

76% ze zgłoszeń pozostało bez reakcji ze strony platform.

Jak nie dać się oszukać w internecie? Sprawdź plan działania na najbliższe miesiące

Cała kampania edukacyjna została podzielona na trzy etapy i potrwa od listopada 2026 do stycznia 2027 roku. W tym czasie na łamach i antenach biorących udział redakcji pojawią się materiały dostosowane do specyfiki każdego medium:

Listopad ("Sprawdź, czym jest i co tracisz przez dezinformację") - uświadomienie odbiorcom, jak manipulacja przekłada się na straty finansowe i zagrożenia zdrowotne w codziennym życiu. Grudzień ("Kto i jak to produkuje - zajrzyj za kulisy fałszu") - odsłonięcie kulis działania fabryk botów, algorytmów podbijających emocje oraz rosnącej roli sztucznej inteligencji w fabrykowaniu przekazów. Styczeń ("Fałsz wokół siebie możesz zatrzymać") - zestaw praktycznych porad, jak weryfikować źródła i rozmawiać z bliskimi, którzy uwierzyli w nieprawdziwe informacje.

Materiały ze specjalnym oznaczeniem akcji publikowane są w telewizji, radiu, prasie drukowanej, portalach i mediach społecznościowych.



