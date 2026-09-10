W skrócie RCB przesłało alert mieszkańcom wybranych powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim z uwagi na rosyjski atak powietrzny na Ukrainę oraz obecność polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej.

Ostrzeżeniem objęto konkretne powiaty obu regionów, a system alertowy opiera się na informacjach przekazywanych przez służby i instytucje centralne.

Dwa dni wcześniej doszło do podobnej sytuacji, gdy w związku z rosyjskim atakiem wstrzymano czasowo ruch na lotnisku w Lublinie i po zakończeniu zagrożenia alert odwołano.

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"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" - alert RCB o takiej treści został w czwartek został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.

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Alert RCB w dwóch województwach. Lista powiatów objętych ostrzeżeniem

Jak podało RCB w komunikacie, alert otrzymały osoby przebywające na terenie następujących powiatów w woj. lubelskim: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W woj. podkarpackim alert obejmuje powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Kolejny alert tego samego dnia. Rano również poderwano lotnictwo

To nie pierwszy Alert RCB dotyczący rosyjskich ataków, który w czwartek trafił do mieszkańców wschodniej Polski. Pierwsze ostrzeżenie zostało rozesłane rano, około godz. 6:20, w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na zachodnią Ukrainę.

Przed godz. 7 poinformowano o ustaniu zagrożenia, a poderwane siły miały powrócić do standardowej działalności. Sytuacja szybko się jednak zmieniła. Po kilkunastu minutach RCB ponownie rozesłało alert, a polskie lotnictwo kontynuowało działania w przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne informowało wówczas o kolejnej aktywności rosyjskich bezzałogowców w rejonach przygranicznych Ukrainy. W gotowości pozostawały również naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.

Popołudniowy komunikat jest już trzecim ostrzegawczym Alertem RCB wysłanym tego dnia do mieszkańców Lubelszczyzny.



