Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Polski wolontariusz zginął w Ukrainie. MSZ potwierdza

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych - poinformował we wtorek rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Polska placówka dyplomatyczna zapewnia rodzinie zmarłego niezbędne wsparcie konsularne.

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Budynek placówki z czterema polskimi flagami, czarnym samochodem i zadbaną zielenią przed wejściem oraz zdjęcie Marka Ruska-Wolskiego.
MSZ potwierdza śmierć polskiego wolontariusza w Ukrainiegov.pl x Faebookmateriał zewnętrzny

Informację o śmierci Polaka przekazał we wtorek na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "Z głębokim żalem potwierdzamy informację o śmierci polskiego wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych" - poinformował.

Śmierć polskiego wolontariusza. Zginął w wyniku rosyjskiego ostrzału

Rzecznik złożył najgłębsze wyrazy współczucia bliskim zmarłego. Zaapelował jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym czasie.

Polska placówka dyplomatyczna w Ukrainie zapewnia rodzinie wolontariusza niezbędne wsparcie konsularne. Ambasada RP w Kijowie posiada wydział konsularny oraz alarmowy kontakt przeznaczony dla obywateli Polski potrzebujących pilnej pomocy.

MSZ potwierdza śmierć Polaka. Był wolontariuszem w Ukrainie

Jak informuje Wirtualna Polska zmarłym jest Marek Rusek-Wolski. O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy "Razem dla Ukrainy", której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie około 27 lipca.

Z profilu Polaka na Facebooku wynika, że często jeździł on do Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej. Przekazywał je mieszkańcom miejscowości, znajdujących się w pobliżu linii frontu w wojnie Ukrainy przeciwko Rosji.

W ostatnich dniach szczególnie intensywne rosyjskie ataki odnotowano w Chersoniu i jego okolicach. 3 sierpnia dron uderzył w cywilny samochód, zabijając 58-letniego kierowcę, a w innych atakach rannych zostało osiem osób. Ukraińska policja opublikowała również nagranie pokazujące rosyjskiego drona ścigającego sprzedawcę na jednym z chersońskich targowisk.

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